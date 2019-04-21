Зеленский проголосовал во втором туре выборов президента (фото)

Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на избирательный участок, чтобы отдать свой голос во втором туре выборов.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых пройдет голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Выборы президента проходят на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), где созданы 29982 избирательные комиссии.

Временно изменили место голосования 325604 избирателей, что почти на 10000 больше, чем перед первым туром.