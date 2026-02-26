Россия атаковала железную дорогу в трех областях: где ограничили движение поездов

Один из вражеских БПЛА нанес удар по территории детской железной дороги в Харьковской области.

В ночь на 26 февраля Россия в очередной раз осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам. В частности, в трех областях была атакована железнодорожная инфраструктура, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

"Враг снова атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью БПЛА нанес удар по территории детской железной дороги в Харьковской области. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Укрзализныця", в Запорожье ночью после обстрела были перебои с электроснабжением. Несмотря на это, пригородные поезда вышли на маршруты – возможны задержки до 1 часа, рейсы не отменяли.

Видео дня

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/из станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов – Запорожье – Львов;

№128/127 Львов – Запорожье – Львов;

№6 Ясиня – Запорожье;

№40/39 Солотвино – Запорожье – Солотвино.

"Сообщение между Днепром и Запорожьем в настоящее время в основном обеспечиваем автобусными трансферами", - отметили в УЗ.

Атака РФ на Украину 26 февраля – главные новости

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину в ночь на 26 февраля. По словам президента Владимира Зеленского, россияне запустили по Украине 420 дронов и 39 ракет. Зафиксировано попадание в восьми областях. Оккупанты били, в частности, по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепропетровской областях.

23 февраля "Укрзализныця" ограничила движение поездов на ряде опасных участков. С учетом ситуации с безопасностью были изменены некоторые маршруты и организован подвоз пассажиров альтернативным транспортом.

Вас также могут заинтересовать новости: