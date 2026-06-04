Покупать валюту или нет: банкир дал прогноз курса доллара до 14 июня

Среди потенциальных рисков для валютного рынка можно отметить возможное подорожание энергоресурсов и ухудшение ситуации с безопасностью.

Украинцам не стоит принимать финансовые решения под влиянием тревожных новостей, ведь валютный рынок в начале июня, скорее всего, останется относительно стабильным. На наличном рынке курс доллара ожидается в диапазоне 44,1-44,6 гривни за доллар.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что во время войны любые сообщения об обострении ситуации на фронте, массированные атаки или новые конфликты в мире могут провоцировать повышенный спрос на иностранную валюту. В то же время эмоциональная реакция населения не всегда означает реальное изменение курсовых тенденций.

Лесовой отметил, что наиболее чувствительным к информационным поводам традиционно остается наличный сегмент. Именно там панические настроения и ажиотажный спрос проявляются быстрее всего. Однако такие колебания часто носят краткосрочный характер и не подкрепляются фундаментальными экономическими факторами.

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Среди потенциальных рисков для валютного рынка эксперт назвал возможное подорожание энергоресурсов, ухудшение ситуации с безопасностью и усиление инфляционного давления. Особое внимание рынок будет уделять ценам на топливо, которые могут вырасти из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

"Напряженность на Ближнем Востоке никуда не исчезла, а связанный с этим ряд чисто экономических вопросов до сих пор остается нерешенным. Для Украины это особенно важно: подорожание топлива постепенно сказывается на расходах бизнеса, логистике, стоимости товаров и, в конечном итоге, на инфляционных и курсовых ожиданиях", – говорит эксперт.

В то же время, подчеркнул банкир, пока нет оснований говорить о реализации негативного сценария. По прогнозу Национального банка, инфляция в 2026 году составит около 9,4%.

"Это означает, что ценовое давление будет оставаться ощутимым, но пока речь не идет о выходе ситуации из-под контроля", – считает Лесовой.

По прогнозу банкира, с 8 по 14 июня коридоры валютных колебаний могут составить 44,2–44,7 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на межбанке) и 44,1–44,6 грн/долл. и 51-52,5 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 июня вырос на 5 копеек и составляет 44,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Как пишет Reuters, доллар удерживался вблизи двухмесячного максимума, поскольку новое обострение конфликта в Персидском заливе ослабило аппетит инвесторов к риску. Несмотря на достижение перемирия между Израилем и Ливаном, более широкое мирное соглашение остается недостижимым. Это поддерживает высокие цены на нефть и повышает спрос на доллар как на традиционный защитный актив.

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