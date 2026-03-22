Армия РФ атаковала Одесскую железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

Кроме того, враг в очередной раз нанес удар по подвижному составу Приднепровской железной дороги.

В ночь на 22 марта российская оккупационная армия атаковала железную дорогу беспилотниками, во время эвакуации проводница получила смертельные травмы от встречного поезда. Также пострадал один из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", отметив, что это была сложная ночь дроновых ударов.

"К сожалению, сегодня произошел крайне прискорбный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров проводница получила смертельные травмы от встречного поезда, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров", – говорится в сообщении.

Сейчас ведется расследование несчастного случая, на месте находятся специалисты "Укрзализныци".

Подчеркивается, что необходимо неукоснительно соблюдать правила высадки/посадки на железнодорожном транспорте:

не создавать давки и паники;

обязательно убедиться в безопасности пути при высадке/посадке в вагон: прежде всего – в отсутствии встречных поездов;

при эвакуации все габаритные вещи оставить на местах;

помогать пассажирам, нуждающимся в помощи;

присматривать за детьми и поддерживать их спокойным уверенным тоном;

в случае объявленной эвакуации быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

"В заключение напомним, что железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражения вблизи маршрута конкретного поезда. С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизни, но требует бдительности каждого", – подчеркнула "Укрзализныця".

Также враг в очередной раз атаковал подвижной состав на Приднепровской железной дороге – локомотив пригородного поезда. Благодаря своевременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада.

В воскресенье, 22 марта, временно не будут курсировать ряд рейсов в связи с повышенной опасностью: №6402 и №6408 Лошкаровка – Днепр-Лоцманская, №6405 и №6409 Днепр-Лоцманская – Лошкаровка.

Российские удары по "Укрзализныце"

Как писал УНИАН, российские оккупанты все чаще атакуют в Украине гражданские пассажирские поезда. В частности, 2 марта РФ нанесла удар дроном по поезду "Укрзализныци" во время движения в Днепропетровской области. Один человек погиб, а еще несколько получили ранения – пострадавший пассажир скончался по дороге в больницу, еще один – получил тяжелые травмы, до пяти пассажиров имели порезы различной степени тяжести. Локомотивная бригада экстренно остановила поезд и устранила задымление.

Вас также могут заинтересовать новости: