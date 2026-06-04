Ученые подсчитали, сколько воды требуется ChatGPT для написания одного письма

Инфраструктура охлаждения для ИИ строится преимущественно там, где вода дешевая.

Написание всего одного письма на 100 слов через популярный чат-бот ChatGPT потребляет примерно объем стандартной бутылки воды, а к 2027 году искусственный интеллект может поглотить до половины годового водозабора в Великобритании, сообщает издание Space Daily.

Серверы ИИ – это, по сути, большие электрические обогреватели. Чипы Nvidia, обрабатывающие запросы, потребляют от 300 до 700 ватт каждый. Чтобы охладить эту технику, дата-центры используют испарительное охлаждение: вода поглощает тепло и испаряется в атмосферу. По результатам исследований, примерно 80% взятой воды обратно не возвращается.

Потребление Google между 2021 и 2024 годами почти удвоилось – сама компания называет рост нагрузки ИИ главной причиной в последовательных экологических отчетах.

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Microsoft потратила 1,7 млрд галлонов только в 2022 году. По имеющимся данным, тестовый запуск GPT-4 в Айове в июле того же года потребовал 11,5 миллиона галлонов за один месяц.

Конкретных жертв уже можно назвать поименно. В Чили экологический суд остановил работу дата-центра Google вблизи Сантьяго – страна находится в состоянии непрерывной засухи уже 15 лет. В мексиканском Керетаро, где планируется построить 32 новых дата-центра, 2024 год стал самым засушливым за столетие. В Уругвае предлагаемый объект Google будет потреблять 7,6 млн литров в день – столько, сколько ежедневно требуется 55 000 человек.

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде, к 2027 году индустрия ИИ может ежегодно потреблять от 4,2 до 6,6 миллиарда кубометров воды. Нижняя оценка – это водозабор четырех Даний. Верхняя – почти половина годового водозабора всей Великобритании.

При этом компании раскрывают далеко не все. Amazon, которая управляет крупнейшей облачной инфраструктурой в мире, не публикует никаких данных о потреблении воды.

Microsoft признала, что 42% ее водозабора в 2023 году пришлось на регионы с официально зафиксированным "водным дефицитом".

Тенденция, как отмечается, заключается в том, что инфраструктура охлаждения для ИИ строится преимущественно там, где вода дешевая, а местное население наименее подготовлено к переговорам.

Остров с ИИ

Ранее УНИАН писал, что британский предприниматель Дэн Томсон купил крошечный остров Сенсей на Филиппинах и решил превратить его в первую в мире микронацию под управлением искусственного интеллекта – власть здесь получит совет из 17 ИИ-роботов, "вдохновленных" личностями Черчилля, Ганди, Манделы и Леонардо да Винчи.

Роботы будут обсуждать и голосовать за решения, которые войдут в конституцию острова, а впоследствии их планируют подключить к собственным банковским счетам и криптокошелькам. Для подстраховки действует "Ассамблея по защите человека" – девять избранных жителей, которые могут заблокировать потенциально опасные решения совета. Пока на острове живет только один садовник, но уже более 12 000 человек со всего мира хотят стать электронными резидентами новой микронации.

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