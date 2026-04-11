'Укрзализныця' запускает прямой поезд из Киева к аэропорту Кишинёва

Маршрут поезда Киев - Кишинев 13 апреля в тестовом режиме будет продлен до станции Ревака, которая находится вблизи международного аэропорта столицы Молдовы, сообщает телеграм-канал "Укрзализныци"
"Укрзализныця совместно с молдавскими коллегами организует тестовый рейс до станции Ревака, расположенной рядом с международным аэропортом Кишинева. 13 апреля рейс поезда № 351 Киев – Кишинев будет продлен до Реваки", – отмечается в сообщении.
На станции пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта столицы Молдовы.
Как пояснили в "Укрзализныце", при условии значительного спроса среди путешественников поезд Киев – Кишинев будет курсировать до аэропорта столицы Молдовы на постоянной основе.
Поезд "Киев – Кишинев" (№351/352) был запущен 5 ноября 2022 года после длительного перерыва, а дополнительный поезд на этом маршруте был запущен 20 декабря 2022 года. Маршрут получил название "Поезд к Победе" и курсирует через день, соединяя столицы Украины и Молдовы.
Железная дорога в Украине – главные новости
Украина и Болгария работают над запуском нового международного железнодорожного маршрута Киев – Варна. Планируется запустить его уже в начале июня. Как отметили в министерстве развития общин и территорий, маршрут будет проходить через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест до Варны.
В сентябре прошлого года "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Евросоюза по новой евроколее. Из Ужгорода начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в Братиславу, Вену и Будапешт.