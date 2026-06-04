Nintendo переделает Switch 2 для Европы из-за законов ЕС: что изменится в консоли

В европейской версии Switch 2 будет проще заменить аккумулятор.

Nintendo сообщила, что для европейского рынка готовится доработанная версия Switch 2. Главное нововведение – конструкция с легкосъемным аккумулятором, что позволит пользователям самостоятельно заменять изношенную батарею и продлит жизненный цикл системы.

Как сообщает The Verge, корпорация пошла на этот шаг, чтобы соответствовать новым требованиям Евросоюза о "праве на ремонт", которые вступают в силу 18 февраля 2027 года.

Согласно будущим правилам ЕС, производители портативных устройств, включая игровые консоли, должны обеспечить возможность относительно простой замены батареи без сложного ремонта. Сейчас замена аккумулятора в консоли требует разборки устройства. Эксперты iFixit, например, поставили Switch 2 всего 3/10 баллов по ремонтопригодности.

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Аналогичные изменения, по предварительным данным, могут затронуть и аксессуары – в частности, контроллеры Pro Controller и Joy-Con, которые также оснащаются батарейками.

Продажи доработанной Nintendo Switch 2 стартуют в феврале 2027 года. При этом компания пока не уточняет, появится ли аналогичная версия консоли на других рынках за пределами Европы.

Напомним, с 1 сентября 2026 года Nintendo повысит цены на Switch 2 в США и Европе – на 50 долларов и 50 евро соотвественно. Новые ценники уже начали действовать в Японии.

Бренд Sony еще в апреле взвинтил цены на актуальную серию устройств PlayStation по всему миру. Так, в Европе цены на PS5 и PS5 Pro вырасли сразу на 100 евро, а PS Portal прибавил в цене 30 евро.

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