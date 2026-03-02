Россия ударила по пассажирскому поезду во время его движения: есть погибший и раненые

Удар произошел по пригородному поезду "Укрзализныци" в Днепропетровской области.

Сегодня, 2 марта, Российская Федерация нанесла удар дроном по гражданскому пассажирскому поезду "Укрзализныци" во время движения. Один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

"В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда, который находился в движении. К сожалению, один человек погиб", - отметил Кулеба.

По предварительным данным "Укрзализныци", пострадавший пассажир скончался по дороге в больницу, один человек получил тяжелые травмы, а еще до пяти пассажиров имеют порезы различной степени. Остальных пассажиров осматривают медики.

Видео дня

В УЗ добавили, что локомотивная бригада экстренно остановила поезд и устранила задымление. Пассажиры были эвакуированы и им была оказана домедицинская помощь.

Пострадавшие с помощью ГСЧС доставляются в медицинские учреждения для оказания дальнейшей помощи. Сейчас организуется транспортировка всех пассажиров.

Удары России по железной дороге - главные новости

В ночь на 26 февраля Россия в очередной раз осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам. В частности, в трех областях была атакована железнодорожная инфраструктура.

22 февраля россияне также нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в ряде регионов Украины. Тогда были повреждены два локомотива. Враг нанес удары по железной дороге в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

