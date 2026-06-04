Франция готовит беспилотные истребители в паре с Mirage 2000D: заинтересуют ли они Украину

Они отмечают, что этот вопрос актуален для нашего государства и может иметь долгосрочную перспективу.

Франция пытается освоить это современное направление и выбрала Mirage 2000D для первоначальной интеграции беспилотных истребителей. Об этом сообщает Defense Express, отмечая, что беспилотные истребители или "управляемые" CCA (Collaborative Combat Aircraft) - это автономные летательные аппараты, которые создаются прежде всего для работы с истребителями шестого поколения.

Речь идет о проектах боевой авиации будущего, в частности, FCAS или Tempest.

Издание отмечает, что все больше стран обращают внимание на концепцию беспилотных истребителей и реализуют собственные разработки. При этом цитируется командующий воздушно-космическими силами (ВКС) генерал Доминик Тардиф, который заявил, что Франция видит в "верных ведомых" возможность создания "масштабной ударной силы для усиления обороны и прорыва вражеских линий".

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В Defense Express напомнили, что пока во Франции нет истребителя шестого поколения, а проект по его реализации под названием FCAS переживает серьезный кризис, поэтому беспилотные истребители будут рассчитаны на сопровождение новейшей версии истребителя Rafale F5. Речь идет о возможности первых испытаний концепции "верных ведомых" в 2028 году.

Издание отмечает интересный нюанс - несмотря на то, что беспилотные истребители концептуально должны стать парой для Rafale F5, а впоследствии и для самолетов шестого поколения, решающую роль в создании базы для дронов CCA будет играть именно Mirage 2000D RMV. Отмечается, что Rafale F4 менее подходит для быстрых экспериментальных интеграций, тогда как именно Mirage обеспечит ту гибкость, которая необходима для скорейшей реализации проекта. Поэтому в главном экспериментальном и испытательном центре ВВС Франции CEAM решили переоборудовать в испытательные стенды два самолета Mirage 2000D RMV в качестве переходного решения до появления новейшего Rafale.

Речь идет о том, что истребители получат еще один бортовой компьютер, чтобы тестировать алгоритмы ИИ непосредственно в полете.

Defense Express подчеркивает, что Украина заинтересована в закупке Rafale, поэтому возможность усиления беспилотными истребителями может нас заинтересовать.

"Впрочем, с кучей нюансов - стоимость закупки самих дронов, потребность в той версии истребителей, которые будут способны действовать вместе с "верными ведомыми", или адаптация под эту задачу имеющихся на вооружении самолетов, наземная инфраструктура и еще масса вопросов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что серийные беспилотные истребители появятся не сегодня и не завтра, поэтому для Украины этот вопрос может быть актуален в долгосрочной перспективе.

Другие новости об авиации в мире

Как сообщал УНИАН, во Франции осознают необходимость найти недорогие средства борьбы с "Шахидами".

Французская армия модернизирует свои истребители Mirage 2000D RMV, чтобы адаптировать их к вызовам современной войны, в частности, приспосабливает их к борьбе с дронами.

Портал орех360 в 2025 году цитировал начальника штаба Воздушно-космических сил Франции, что изучаются варианты, вытекающие из понимания текущих конфликтов, в частности, в плане адаптации недорогого оружия для борьбы с угрозой беспилотников Shahed.

В феврале 2025 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Отмечалось, что украинские пилоты, прошедшие многомесячную подготовку во Франции, теперь будут помогать защищать небо над Украиной.

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