Отпуск в горах: 'Укрзализныця' назначила дополнительные рейсы по популярным маршрутам

Билеты на поезда уже доступны на сайте и в приложении УЗ.

"Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы руководствуемся аналитикой спроса и перераспределяем вагоны в пользу наиболее популярных направлений. А еще благодарим наших ремонтников, которые в ускоренном темпе пополняют оперативный парк вагонами, чтобы мы могли максимально удовлетворить ваш спрос", – заявили в УЗ.

В частности, в Рахов были назначены поезда 213/214 и 251/252 Киев-Рахов. Отправление из Киева 17, 19, 21 июня, из Рахова – 18, 20, 22 июня.

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В Солотвино отправится поезд 203/204 Киев-Солотвино. Отправление из Киева 19, 21 июня, из Солотвино – 20, 22 июня.

В компании добавили, что билеты на поезда уже доступны на сайте и в приложении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" – последние новости

Напомним, что с 28 июня "Укрзализныця" запускает новый ежедневный поезд "Интерсити" по маршруту Днепр – Одесса. А также с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" по маршруту Киев – Одесса.

С 29 июня украинская железная дорога переходит на обновленное летнее расписание движения, адаптированное к повышенному сезонному спросу. Продажа билетов началась 9 июня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

В целом железнодорожники добавили 12 новых рейсов, существенно ускорили три поезда, продлили до гор четыре маршрута, а также превратили восемь черездневных поездов в ежедневные.

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