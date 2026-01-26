'Укрзализныця' и потребители согласовали ключевые условия продажи металлолома, - СМИ

Государственная компания "Укрзализныця", металлургические заводы и ломозаготовительные компании во время совместной встречи 23 января 2026 года в Киеве достигли принципиальных договоренностей относительно условий продаж металлолома, которые позволят улучшить результаты аукционов железнодорожного оператора.

Во время встречи руководитель УЗ Александр Перцовский сказал, что компания имеет большие запасы лома, готового к продаже, и признал, что аукционы не дают желаемого результата. Так, в 2025 году компания продала 79,6 тысячи тонн лома, а отгрузила – только 30,3 тысячи тонн. При этом на площадках железной дороги накоплено 91,7 тысячи тонн ресурса, готового к реализации.

Представители компаний "Интерпайп" и "Метинвест" выразили понимание проблем госкомпании и заявили о готовности выработать взаимовыгодные условия продажи лома и вагонов, чтобы продавец смог увеличить реализацию товара, а покупатели – обеспечить ресурсом металлургическую промышленность.

По информации РБК-Украина, участники мероприятия пришли к соглашению, что необходимо разделить лоты по условиям поставки. Около 80% лома "Укрзализныци" стоит продавать на условиях доставки вагонных партий на площадку покупателя (FCA согласно международной классификации "Инкотермс") и около 20% – оставлять для продажи на условиях самовывоза с железных станций госкомпании, в том числе автотранспортом (условия EXW).

"Лот необходимо разделить на объемы, которые будут продаваться на условиях FCA и на условиях EXW, а также определить в договорах и соблюдать конкретные сроки отгрузки металлолома", – сказал председатель правления "Интерпайп Днепровтормет" Валентин Макаренко. Его мнение поддержал генеральный директор компании "Метинвест-Ресурс" Иван Ковалевский, который подчеркнул необходимость определения условий FCA и соблюдения четких сроков, в пределах которых будет осуществлена поставка партии приобретенного лома.

Представители Департамента имущественной политики "Укрзализныци" выслушали мнение коллег по рынку и заявили, что учтут эти позиции в проектах договоров для будущих аукционов по продаже лома.

Александр Перцовский также признал, что компания имеет тысячи списанных вагонов, которые должны быть порезаны на лом для дальнейшей реализации, но железная дорога не имеет мощностей для проведения этой работы. Представители "Укрзализныци" сообщили, что будут доставлять своими силами к грузовым станциям покупателя маршрутами по 24 вагона (со всеми составляющими весом 20 тонн каждый), откуда их смогут забирать покупатели. Это требование техники безопасности движения.

Эта позиция была поддержана металлургами. Однако сталеплавильные заводы подчеркнули важность указания в документах на отгрузку и соблюдения фактического чистого веса вагона – только металлической составляющей без лишних компонентов, которые могли накопиться за годы эксплуатации вагона, например, угля.

"Александр Перцовский поставил задачу: выйти на продажу этих вагонов не позднее 14 февраля, поэтому рынок ожидает проведения первых аукционов. Тем более что этот год начался крайне позитивно: на торгах по продаже металлолома УЗ 19-21 января именно металлургические заводы выкупили 77% от всего объема сырья, которое железная дорога выставила на эту торговую сессию. И это является рекордной результативностью со стороны металлургов", - констатирует издание РБК-Украина.

