Последствия атаки на Киев: ряд улиц перекрыты, а транспорт курсирует с изменениями

Водителям автомобилей следует учитывать временные ограничения.

В результате ночной атаки российских оккупантов 15 июня в Киеве перекрыта часть улиц, поэтому водителям и пассажирам следует учитывать эту информацию при планировании движения по городу. Об этом сообщают первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и "Киевпастранс".

Так, Белошицкий предупреждает о перекрытии следующих улиц:

Братьев Зеровых (от перекрестка с улицей Преображенской до перекрестка с переулком Максима Кривоноса);

Бережанской (от перекрестка с улицей Луговой до перекрестка с улицей Полярной);

Василия Иваниса (от перекрестка с улицей Кубанской Украины до перекрестка с улицей Милютенко);

по кольцевому движению от улицы Городской в направлении улицы Сошенко до улицы Пуща-Водицкой и до улицы Вышгородской;

перекрестком улиц Цитадельной и Ивана Мазепы.

Соответственно, часть общественного транспорта движется с временными изменениями:

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троллейбусы №№ 6, 18 – Майдан Независимости – просп. Европейского Союза;

троллейбус № 32 – ул. Северная – ст. м. Минская;

троллейбус № 33 – Южный вокзал – просп. Европейского Союза;

троллейбус № 38 – до ул. Евгения Коновальца;

троллейбусы №№ 28, 31 – до путепровода Воздушных Сил.

автобусы № 24, 25 – до площади Славы;

трамваи №№ 12, 19 – ст. м. "Контрактовая площадь" – Подольское трамвайное ремонтно-эксплуатационное депо.

Организовано временное автобусное сообщение по маршруту трамвая № 17 от ул. Иорданской до ул. С. Скляренко.

Водителей и пассажиров просят учитывать предоставленную информацию при планировании передвижения по городу.

Удар России по Украине – главные новости

В ночь на 15 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Под ударом в основном оказались Киев, Харьков и Днепр. По данным Воздушных сил, на данный момент зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных дронов.

В результате ночной атаки и повреждения инфраструктуры часть поездов в Украине движется с задержкой. В направлении Одессы, Харькова, Львова и по Украине в целом задержка составляет от 3 до 4 часов.

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