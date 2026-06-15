РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал 'Новой почты' и отделение Rozetka

В результате ударов никто из людей не пострадал.

Россия в ночь на 15 июня нанесла по Киеву ракетній удар. В результате атаки уничтожен крупнейший и самый современный сортировочный терминал "Новой почты". Об этом сообщил директор "Новой почты" Евгений Тафийчук в Facebook.

"Сегодня в результате очередной ракетной атаки врага был уничтожен наш крупнейший инновационный терминал в г. Киев. Это особый сортировочный центр", – отметил он.

По его словам, это первый в Украине терминал, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок. Тафийчук отметил, что все сотрудники находятся в безопасности. Резервные схемы доставки уже запущены.

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Кроме того, совладелица компании Rozetka Ирина Чечеткина также сообщила, что враг уничтожил одно из отделений компании Rozetka.

"Сегодня ночью, в результате российской атаки, уничтожено одно из наших отделений в Киеве. Люди не пострадали", – сообщила Чечоткина.

Ночная атака РФ на Украину – главные новости

В ночь на 15 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Под главным ударом оказались Киев, Харьков и Днепр. По данным Воздушных сил, по состоянию на 8:00 было зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных дронов.

В результате российского удара по Киеву есть погибшие и раненые. По последним данным, оккупанты унесли жизни четырех человек, 25 человек пострадали, в том числе ребенок и беременная женщина. В городе повреждения есть во всех районах.

Во время вражеской атаки загорелся также Успенский собор Киево-Печерской лавры. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, причиной пожара, вероятно, стало прямое попадание. Собор получил существенные повреждения.

Кроме того, из-за повреждений инфраструктуры, а также необходимости остановок для эвакуации пассажиров ряд поездов в настоящее время движется с задержкой.

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