В Украине из-за ночной атаки россиян задерживается ряд поездов (список)

Минимальная задержка составляет 3 часа.

В Украине ряд поездов движется с задержкой из-за повреждения инфраструктуры, а также необходимости остановок для эвакуации пассажиров.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци". "В то же время движение поездов дальнего следования между городами сохраняется, в частности поезда курсируют до Днепра и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Наибольшее отклонение от графика фиксируется у следующих поездов:

Видео дня

• 53/54 Одесса-Днепр +3:50 часов;

• 75/76 Кривой Рог-Киев +3:30 часа;

• 21/22 Харьков-Львов +3:30 часов;

• 65/66 Киев-Сумы +3:30 часов;

• 7/8 Одесса-Харьков +3 часа;

• 39/40 Запорожье-Солотвино +3:40 часа;

• 45/46 Харьков-Ужгород +3:30 часа;

• 21/22 Львов-Харьков +3:15 часа.

Перевозчик подчеркнул, что время задержки может меняться. "Внимательно следите за объявлениями на вокзалах и на борту", – рекомендовали в "Укразализнице".

Там добавили, что железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения как можно быстрее.

Ночная атака на Украину

В ночь на 15 июня оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Под ударом в основном оказались Киев, Харьков и Днепр.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 8 утра зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных дронов.

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