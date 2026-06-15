Попадание 20 ракет и 27 дронов: Воздушные силы раскрыли масштабы ночной атаки россиян

Основным направлением воздушного удара оккупантов был Киев.

В ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы. "Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков", – говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов:

Видео дня

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы запусков – оккупированный Крым);

34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянская, Курская обл. – РФ);

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы запусков – Вологодская, Курская обл. РФ);

611 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов:

5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

582 вражеских БПЛА различных типов.

"По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях", – отметили Воздушные силы.

Ночная атака на Украину

Наибольшие разрушения понесла столица, где зафиксированы повреждения почти на 50 локациях. Из-за обстрела часть города осталась без электроснабжения. На данный момент известно, что погибли 4 человека, 25 – ранены. Среди раненых есть двое детей и беременная женщина. Кроме того, в ряде столичных районов зафиксированы попадания в жилые многоэтажки.

В Харькове во время тушения пожара россияне нанесли циничный повторный удар, в результате которого погибли 5 спасателей ГСЧС Украины , еще как минимум пятеро получили ранения.

В Днепре в результате обстрела разрушено одно из помещений колледжа. Поврежден знаменитый Дом органной и камерной музыки. Один человек получил ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: