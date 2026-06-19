Тарифы Укрзализныци по-прежнему опережают инфляцию за последние годы, - эксперт

Планы Укрзализныци по очередному пересмотру грузовых тарифов требуют открытого профессионального обсуждения с бизнесом и государством, ведь последствия таких решений ощущает на себе вся экономика Украины. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя инициативу Укрзализныци по повышению тарифа на 45%.

По его словам, в отличие от предыдущих лет, когда тарифные инициативы обсуждались на открытых площадках с участием бизнеса и государственных органов, сейчас дискуссия проходит преимущественно за закрытыми дверями.

"Это решение влияет не на отдельные отрасли, а на страну в целом. Любое изменение стоимости перевозок автоматически увеличивает себестоимость продукции и в конечном итоге отражается на ценах для конечного потребителя", – подчеркнул Вовк.

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Он подчеркнул, что сегодня и Укрзализныця, и промышленные предприятия работают в одинаково сложных условиях войны. Укрзализныця несет потери из-за обстрелов инфраструктуры и подвижного состава, но металлургические, горнодобывающие и другие предприятия также ежедневно сталкиваются с разрушениями, перебоями в работе и дополнительными расходами.

Также эксперт обратил внимание, что за последние годы грузовые тарифы уже росли быстрее общего уровня инфляции в стране. Так, накопленная инфляция в 2022–2025 годах составила более 60%, тогда как стоимость железнодорожных грузовых перевозок за этот период увеличилась примерно на 71%.

"Та самая услуга, которая в конце года стоила 100 гривень, в конце 25-го года стоила уже 171 гривню. То есть тот шоковый рост грузовых тарифов, который у нас был в 20-м году, до сих пор не поглощён инфляцией. Фактически, мы могли бы поднять этот вопрос только к концу 26-го года – и, опять же, не в рамках шоковых колебаний на уровне 45%. Фактически у нас уже наблюдается опережающий рост тарифов по сравнению с инфляцией. Поэтому любые новые решения должны основываться на четких экономических расчетах, а не на эмоциях", – отметил он.

Вовк также отметил, что в международной практике масштабные единовременные изменения тарифов являются скорее исключением. По его словам, он не знает примеров стран, где железнодорожные тарифы для бизнеса пересматривались бы столь резко, как это предлагается в Украине.

По мнению эксперта, финансовая стабильность "Укрзализныци" является важной задачей, однако искать решение нужно совместно с грузоотправителями и государством, учитывая влияние на промышленность, экспорт, занятость и бюджетные поступления.

"Сегодня все в одной лодке. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров с цифрами и искать сбалансированное решение, которое позволит сохранить и финансовую устойчивость Укрзализныци, и конкурентоспособность украинской экономики", – подытожил Вовк.

Ранее ведущие промышленные ассоциации и бизнес-объединения Украины призвали министра восстановления Алексея Кулебу и премьер-министра Юлию Свириденко не допустить резкого подорожания грузовых перевозок Укрзализныци, ведь такое решение может ухудшить положение предприятий, сократить производство и негативно повлиять на поступления в бюджет.