В Киеве 'взлетела' стоимость проезда на некоторых маршрутах: какие цены сейчас

Рост стоимости проезда связывают, в частности, с повышением цен на топливо-смазочные материалы.

В Киеве стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках выросла сразу на 5 гривень, сообщает "Киев 24".

Отмечается, что с сегодняшнего дня стоимость проезда на некоторых маршрутках составляет 20 гривень (вместо 15 грн ранее). Речь идет, в частности, о маршрутах №386 (ст. м. Святошин - с. Лубянка) и №820 (Вишневое - ул. Нижний Вал).

Рост стоимости проезда связывают с повышением цен на топливо-смазочные материалы, запчасти, автомобильные шины, электроэнергию, отопление, а также с увеличением общих расходов.

Специалисты давно обращают внимание на то, что столичные маршрутки живут по законам прошлого. По Киеву продолжают ездить старые опасные машины, которым не обеспечивают качественное техническое обслуживание. На них часто не устанавливают валидаторы, поэтому они генерируют огромные объемы "теневого" кэша.

Столичные власти пытаются улучшить ситуацию, однако, по мнению специалистов, делают для этого недостаточно. Напомним, ранее УНИАН сообщал, что мэра Киева призвали повысить тариф на проезд.

По словам транспортного аналитика, соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Александра Гречко, заявления городских властей о повышении стоимости проезда больше похожи на политические игры, чем на реальные намерения пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте.

Власти столицы аргументировали повышение тарифов в городском транспорте недополучением доходов общего фонда бюджета города в сумме до 8 млрд гривен до конца 2025 года. Однако, по словам специалиста, в городской казне средства на самом деле были, потому что в 2024 году Киев не использовал из своего бюджета 14 млрд гривень.

