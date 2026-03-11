АМКУ взялся за украинские АЗС из-за резкого роста цен на бензин и дизель

Павел Кириленко считает, что на рост розничных цен на топливо могли повлиять субъективные факторы.

Антимонопольный комитет начал дело по признакам антиконкурентных согласованных действий из-за роста розничных цен на нефтепродукты. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

Он отметил, что цены на бензин и дизель на АЗС начали расти после начала войны на Ближнем Востоке. В связи с этим АМКУ направил требование к крупнейшим топливным сетям для выяснения причин роста.

"По результатам обработки полученной информации и анализа факторов, указанных ими (операторами АЗС, - УНИАН), уже 9 марта АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения нарушения на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов в виде антиконкурентных согласованных действий", - отметил Кириленко.

Глава АМКУ добавил, что несмотря на наличие объективных факторов роста цен на светлые нефтепродукты, комитет не исключает, что такая ситуация может быть вызвана субъективными факторами. В то же время Кириленко признал, что после остановки работы Кременчугского НПЗ более 85% светлых нефтепродуктов в Украину импортируется.

"Когда началась война в Иране и выросли котировки на мировых биржах и международных рынках, то цены в Украине не могли не вырасти. Параллельно наблюдался резкий скачок спроса: продажи бензина А-95 выросли на 40-70%, а дизельного топлива – на 60-140%", - отметил глава АМКУ, подтвердив также, что отдельные поставщики Украины объявили об уменьшении поставок топлива после начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Ситуация в Иране и цены на нефть и бензин - последние новости

Из-за блокирования Ормузского пролива цены на нефть выросли до четырехлетнего максимума, превысив 100 долларов за баррель, но затем несколько снизились.

Из-за роста цен на нефть стоимость цен на АЗС Украины выросла. В частности, 10 марта дизель, в среднем, подорожал еще на 1,32 грн/л до 72,92 грн/л. Цены на бензин, в среднем, выросли на 8 копеек – до 72,66 грн/л.

