Ранее европейское жюри также присвоило Renault 5 звание автомобиль года.

Электрический автомобиль Renault 5 стал победителем премии Car of the Year Awards 2025 от популярного британского издания What Car? Об этом сообщает Autocar.

"Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы получить замечательный электромобиль во время, когда расходы на автомобильные перевозки являются большими, чем когда-либо", - говорит редактор What Car? Стив Хантингфорд.

В свою очередь издание Autocar отмечает, что Renault 5 отличается "комфортом и доступностью". Кроме того, специалисты говорят о востребованности автомобиля на рынке.

Стоит отметить, что недавно Renault 5 E-Tech electric и Alpine A290 получили титул "Автомобиль года 2025" по версии престижного жюри европейского конкурса COTY. Renault 5 E-Tech electric стал восьмым автомобилем бренда, который получил этот титул.

Имя Renault 5 известно многим, кто интересуется миром авто. Именно так называли компактные хэтчбеки малого класса компании от Renault, которые производились в 1972-1998 годах.

Это имя вернулось в 2024-м - теперь его использовали для нового электрического хэтчбека. Renault 5 E-Tech electric и Alpine A290 построили на платформе AmpR Small от Ampere.

Как сообщается на сайте французского производителя, базовый вариант Renault 5 E-Tech electric будет доступен по цене от 25 000 евро до вычета государственных субсидий в странах, где такие стимулы предусмотрены.

