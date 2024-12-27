В список попали, в том числе, Chevrolet Bolt и Tesla Model X.

Популярность электромобилей стремительно растет. Хотя сама технология является относительно молодой, производство электрокаров активно развивается, а конкуренция очень высока, пишет издание GOBankingRates.

Согласно опросу журнала Consumer Reports, электромобили в целом менее надежны, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, хотя и имеют меньше взаимосвязанных и движущихся частей. Более того, некоторые модели электромобилей не соответствуют требованиям водителей по дальности пробега, цене и функциям.

Ресурс составил список из восьми электромобилей, от покупки которых стоит отказаться.

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Mazda MX-30

По данным TopSpeed, Mazda MX-30 имеет низкие показатели по всем параметрам – от запаса хода (160 км) и цены (около 35 000 долларов) до характеристик, которые уступают конкурентам.

На рынке США эта модель была доступна только в Калифорнии и продавалась в ограниченном количестве. Впоследствии Mazda объявила, что прекратит ее производство после 2023 модельного года.

Tesla Model X

Проблемы с надежностью X мучают владельцев этого популярного автомобиля с 2017 года. TopSpeed пишет о неисправности дверей и тенденции к легкому растрескиванию лобового стекла. Более насущной проблемой называют быструю разрядку аккумулятора и общие трудности с зарядкой авто.

Chevrolet Bolt

Сайт Hotcars.com включил Шевроле Болт 2019 и 2020 годов выпуска в список моделей, которых следует избегать. Среди причин – отзыв этих авто из-за возможных проблем с возгоранием и низких рейтингов надежности.

Ford Mustang Mach-E

Когда речь заходит об электрической версии классического Mustang, лучше держаться подальше от моделей 2021 и 2022 годов. Хотя Consumer Reports оценил надежность Mach-E в 35 баллов из 100 возможных, эта модель получила высокие оценки от таких экспертных сайтов, как Edmunds и Car and Driver.

Основными проблемами этого автомобиля профильные ресурсы называют склонность к выключению из-за перегрева аккумулятора, а также проблемы с запуском.

Nissan Leaf

Популярный на украинском рынке Leaf имеет приятную цену, но не очень хорошие характеристики. В частности, стоит обратить внимание на ограниченный запас хода.

Porsche Taycan

В 2022 году Top Gear назвал Taycan "вероятно, самым совершенным электромобилем на планете". Но Consumer Reports обнаружил, что он всё ещё не дотягивает до общих стандартов, установленных Tesla на арене роскошных электромобилей. В частности, владельцы сталкиваются с отзывами машин, связанными с ремнями безопасности и потерями мощности.

Hyundai Kona Electric

Базовая модель Kona EV имеет запас хода около 320 км, но с увеличенной батареей на 64,8 кВт-ч она может проехать до примерно 418 км на одном заряде. Однако модель 2024 года, представленная на рынке США, имеет только полный привод.

Ford Focus Electric

Ford выпускал 5-дверный хэтчбек Focus Electric с декабря 2011 года по май 2018 года. Примечательно, что большую часть его грузового пространства занимает батарея. Также в отношении этой модели было много нареканий на надежность – даже до того, как ее производство было прекращено.

Из каких стран в Украину везут больше всего электрокаров

С января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45 361 легковой электромобиль. Больше всего новых авто было завезено из Китая – 11 131 единиц.

Вторую строчку заняла Япония, из которой за вышеупомянутый период в Украину импортировали 472 новых электрокара. На третьем месте Германия (304 авто).

Что касается подержанных электромобилей, то первую строчку в рейтинге занимает США, откуда привезли 12 602 единиц. Второе место с 5188 авто занимает Германия. На третьей строчке Южная Корея, из которой импортировано 4193 подержанных электромобилей.

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