Превосходят всех конкурентов: названы 6 лучших среднеразмерных седанов 2024 года

В рейтинг вошли седаны от корейских и японских автопроизводителей.

Несмотря на то, что седаны уступают в популярности кроссоверам, такие автомобили все еще имеют довольно большой спрос. На рынке есть большое количество моделей с этим типом кузова, но не все они достойны внимания.

В издании GoBankingRates назвали 6 среднеразмерных седанов, которые рекомендуются к покупке.

Все эти модели были выделены на основе отзывов экспертов, которые протестировали автомобили и разобрались, какие у них есть плюсы и минусы.

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Лучшие среднеразмерные седаны 2024 года

Kia K5

Отмечается, что Kia K5 выделяется богатым оснащением и стильным дизайном экстерьера. Этой модели есть что предложить покупателям.

Эксперты из Edmunds признали Kia K5 лучшим седаном среднего класса. Они подчеркнули, что модель достаточно комфортная и легкая в управлении.

"Это стильный седан среднего размера, в котором есть все, что вам нужно", - написали эксперты.

Цены на новый Kia K5 в США составляют от 27 000 до 34 000 долларов, поделились в издании.

Toyota Camry

В 2023 году было представлено девятое поколение Toyota Camry. Популярный седан стал технологичнее и комфортнее предшественника.

В Edmunds рассказали, что Toyota Camry предлагает низкий расход топлива благодаря гибридной силовой установке. Также эта модель имеет просторный интерьер.

По данным издания, цены на Toyota Camry в США составляют от 28 000 до 36 000 долларов.

Honda Accord

Honda Accord давно зарекомендовала себя как надежный автомобиль с практичным интерьером. 11-е поколение модели, представленное в 2022 году, не стало исключением.

Эксперты из Edmunds заявили, что это отличный семейный автомобиль с вместительным багажником и низким расходом топлива. Главной проблемой новой Honda Accord назвали то, что передовые функции и расширенный пакет безопасности предлагается только для самых дорогих комплектаций.

Ценовой диапазон Honda Accord в США составляет от 28 000 до 39 000 долларов, отметили в издании.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata привлекает внимание футуристичным дизайном. Также у модели есть богатое оснащение.

В Car and Driver считают, что Hyundai Sonata сочетает в себе современный стиль и отличную линейку силовых установок. Кроме того, эксперты отметили, что у этого седана достойное соотношение цена-качество.

Цены на Hyundai Sonata в США колеблются от 28 000 до 39 000 долларов, подчеркнули в издании.

Nissan Altima

Nissan Altima остается одним из самых популярных седанов в США. Эта модель предлагает низкий расход топлива и комфортную подвеску.

Эксперты из Car and Driver подчеркнули, что это достаточно надежная модель. Помимо этого седан имеет просторный интерьер.

Ценовой диапазон Nissan Altima в США составляет от 28 000 до 36 000 долларов, добавили в издании.

Subaru Legacy

Subaru Legacy подойдет тем людям, которым важна практичность. По словам экспертов, это отличный выбор в сегменте среднеразмерных седанов.

В Car and Driver заявили, что Subaru Legacy имеет приятную управляемость. Помимо этого модель предлагает много современных технологий и просторный интерьер.

По данным издания, цены на Subaru Legacy в США составляют от 26 000 до 39 000 долларов.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее британские эксперты назвали самые надежные семейные кроссоверы с пробегом. Эксперты выделили 10 самых надежных моделей в возрасте до пяти лет.

Кроме того, эксперты рассказывали про подержанные автомобили, которые прослужат дольше новых моделей. Они выделили 20 подержанных авто, которые имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров без серьезных поломок.

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