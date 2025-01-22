Названы 10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом

Кроссоверы и внедорожники остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Особенно ценятся среди некоторых водителей модели с полным приводом, которые дают больше возможностей по сравнению с авто, которые передают крутящий момент только на два колеса.
Автомобильные эксперты из издания What Car? определили 10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом.
Отмечается, что все эти модели являются универсальными. Они могут справиться не только с городскими поездками, но и с бездорожьем.
ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом:
- Audi Q7
- BMW X3
- Volvo XC90
- Skoda Karoq
- BMW X1
- Audi Q5
- Toyota Land Cruiser
- Seat Ateca
- Dacia Duster
- Suzuki Jimny
Audi Q7 признали лучшим полноприводным кроссовером, который можно купить на вторичном рынке в 2025 году. По словам экспертов, у этой модели есть множество плюсов.
Audi Q7 похвалили за широкую линейку силовых установок, в которую, в частности, входят бензиновые и дизельные двигатели. Помимо этого у модели высокая плавность хода и отличное качество сборки, подчеркнули эксперты.
Также эксперты назвали один полноприводный кроссовер, от которого стоит держаться подальше. Это Mitsubishi Eclipse Cross, который уступает конкурентам по характеристикам и информационно-развлекательной системе.
На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали пять новых кроссоверов и внедорожников, которые стоят своих денег. В список попали, в частности, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Toyota 4Runner.
Кроме того, были названы 10 лучших семейных кроссоверов. В этот рейтинг вошли не только традиционные модели с ДВС, но и электромобили.