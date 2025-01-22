Названы 10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом

Также эксперты назвали один кроссовер, от покупки которого лучше воздержаться.

Кроссоверы и внедорожники остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Особенно ценятся среди некоторых водителей модели с полным приводом, которые дают больше возможностей по сравнению с авто, которые передают крутящий момент только на два колеса.

Автомобильные эксперты из издания What Car? определили 10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом.

Отмечается, что все эти модели являются универсальными. Они могут справиться не только с городскими поездками, но и с бездорожьем.

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ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов и внедорожников с полным приводом:

Audi Q7 BMW X3 Volvo XC90 Skoda Karoq BMW X1 Audi Q5 Toyota Land Cruiser Seat Ateca Dacia Duster Suzuki Jimny

Audi Q7 признали лучшим полноприводным кроссовером, который можно купить на вторичном рынке в 2025 году. По словам экспертов, у этой модели есть множество плюсов.

Audi Q7 похвалили за широкую линейку силовых установок, в которую, в частности, входят бензиновые и дизельные двигатели. Помимо этого у модели высокая плавность хода и отличное качество сборки, подчеркнули эксперты.

Также эксперты назвали один полноприводный кроссовер, от которого стоит держаться подальше. Это Mitsubishi Eclipse Cross, который уступает конкурентам по характеристикам и информационно-развлекательной системе.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали пять новых кроссоверов и внедорожников, которые стоят своих денег. В список попали, в частности, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Toyota 4Runner.

Кроме того, были названы 10 лучших семейных кроссоверов. В этот рейтинг вошли не только традиционные модели с ДВС, но и электромобили.

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