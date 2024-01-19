Польские перевозчики достигли согласия со своим правительством относительно некоторых требований и приостановили протест на пограничных переходах с Украиной.

Польша предоставит Еврокомиссии свои предложения по изменениям в соглашение так называемого "транспортного безвиза" с Украиной, и пригласила украинскую сторону к сотрудничеству.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Польши, о реализации соглашения, подписанного 16 января министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и представителями польских перевозчиков, говорилось во время встречи заместителя министра Павла Ганчажа с послом Украины в Польше Василием Зварычем.

"Павел Ганчаж также сообщил собеседнику, что Польша вскоре подаст свои предложения по изменениям в соглашение о либерализации перевозок между ЕС и Украиной, и пригласил украинскую сторону к сотрудничеству. Замминистра подчеркнул, что действия Польши в этом направлении направлены на формирование благоприятных условий для обеих сторон", - говорится в сообщении.

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Украинско-польская граница

Польские перевозчики в начале ноября 2023 года устроили забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена "транспортного безвиза".

В январе 2024 года польские перевозчики, которые с ноября блокировали пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством Польши относительно некоторых требований и приостановили свой протест.

Польские водители требуют, чтобы ЕС восстановил систему, по которой украинские компании нуждаются в разрешениях для работы на территории блока, а также европейские дальнобойщики, въезжающие в Украину, должны иметь разрешение.

16 января перевозчики Польши завершили блокирование границы перед пунктами пропуска "Краковец"и" Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Вслед за ними было восстановлено движение крупнейшего пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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