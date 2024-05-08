Нейросети для генерации фото: 5 бесплатных сервисов, которые подойдут новичкам

Отличные варианты для тех, кому Midjourney или Stable Diffusion показался слишком сложным.

В мире ИИ нейросети становятся все более мощными и творческими. Одним из самых удивительных достижений в этой области стала способность нейросетей генерировать фотографии, основываясь на текстовом описании.

Генеративные нейросети привлекают внимание тем, что для достижения крутого результата не обязательно уметь рисовать или быть дизайнером – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос (или подобрать картинку-референс) и нейросеть все сделает за вас. А пока в сети точатся баталии вокруг того, можно ли считать такие рисунки аутентичными, мы подготовили подборку бесплатных и простых в использовании сервисов для генерации фото.

Отличный вариант для новичков или тех, для кого Midjourney показался слишком сложным. Этот бесплатный Text-to-Image генератор на основе Stable Diffusion дает возможность получить достойный результат при минимальных усилиях.

Видео дня

Сервис доступен бесплатно, но в день вам предоставляется 150 "монет", что позволяет создать до сотни изображений в день в зависимости от выбранной модели и настроек. После регистрации юзеры попадают на главную страницу сервиса, где можно не только оценить лучшие работы, но и узнать, как они сделаны, просто кликнув на них.

Данный сервис только начинает набирать популярность. Он обладает точной и детализированной генерацией изображений различной сложности и стиля, что делает его особенно привлекательным для творческих профессионалов и художников.

Чтобы начать создавать изображения, достаточно авторизоваться через свой Google-аккаунт. Сразу после регистрации все новые пользователи получают 100 "монет" на свой счет. Также пользователи могут получать по 50 монет в день, просто заходя на сайт.

Нейросеть для генерации картинок от бывших сотрудников Google. В плане функционала он почти ничем не уступает MidJourney и DALL-E, представляя широкий спектр возможных стилей и жанров.

Пользователи также могут ставить "лайки" чужим работам, брать их за основу и создавать на их базе собственные ремиксы или вариации, то есть нейросеть превращается в своего рода социальную сеть. Пользователи говорят, что это один из самых многообещающих инструментов нейрогенерации контента на сегодняшний день.

Одна из самых простых и интуитивно понятных нейросетей. В ней легче всего начать рисовать и сразу же получать уникальные и качественные изображения в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.

Одним из ключевых фишек Lexica является его уникальная функциональность, которая включает не только генератор изображений, но и поисковую систему, основанную на огромной коллекции более пяти млн готовых артов, созданных с использованием модели Stable Diffusion.

Еще одна крутая бесплатная нейросеть, заменяющая Midjourney. Она имеет огромный потенциал и практически бесконечные возможности. Практически каждый месяц разработчики внедряют новые фичи, улучшают существующие и исправляют недочеты.

А еще на сайте SeaArt доступны уроки для начинающих, в которых подробно и наглядно рассказывается о функциях нейросети и способах их использования. Вдобавок, у нейросети есть официальное приложение для Android с полным функционалом основного сервиса.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как быстро и правильно почистить зарядный порт телефона с помощью предмета, который есть у каждого дома. Эту процедуру рекомендуется повторять раз в несколько месяцев.

А еще рассказывали, почему не стоит заряжать смартфон ночью. Эта безобидная привычка может привести к серьезным последствиям для вашего девайса в долгосрочной перспективе.

Вас также могут заинтересовать новости: