Протесты могут приостановить уже завтра.

Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест.

Как сообщает Reuters, согласно договоренности, протест приостановят 17 января с 13:00 по киевскому времени. Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета защиты польских перевозчиков и работодателей транспорта.

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", - сказал он.

Отмечается, что Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию во вторник в 13:00 по киевскому времени, во время которой должно быть подписано соглашение с перевозчиками.

Польские водители требовали, чтобы ЕС восстановил систему, по которой украинским компаниям требуется разрешения для работы на территории блока. Также подобным разрешением должны обладать европейские дальнобойщики, въезжающие в Украину.

Блокада украинской границы

С начала ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать главные пункты пропуска на границе с Украиной из-за конкуренции со стороны украинских коллег.

13 января 2024 года румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на украинской границе, а через несколько часов блокаду сняли. Однако 14 января в ГНСУ указали, что представители пограничной полиции Румынии заявили о возобновление блокировки румынскими фермерами и аграриями украинской границы.

16 января стало известно, что министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности по ряду требований фермеров, которые протестуют и блокируют границу с Украиной.

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