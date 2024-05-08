Кроме того, Россия использует для этого украинских блогеров и ботофермы.

Кремль через юристов продвигает тезисы, которые дискредитируют мобилизацию в Украине, заявил в эфире телемарафона руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Виктор Медведчук выстраивал очень давно инфраструктуру влияния в Украине через создание юридических фирм, привлечение большого количества юристов для продвижения выгодных РФ решений. В частности, сейчас действительно много юристов выходят в медийное поле, предлагая свои услуги и давая советы, как правильно уклоняться", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что подобные тезисы россияне продвигают и через украинцев, которые выехали за границу.

Видео дня

"Большое количество украинцев, которые выехали, среди них есть и медийные представители, они ежедневно постят десятки постов, освещая, каким злом является мобилизация. Фиксируется также появление большого количества искусственных комментариев под видео с военными. К этим видео первые 20 комментариев пытаются продвигать ботов с одинаковыми нарративами. Например, если военный сидит в студии, вернулся с фронта, ему пишут "Сначала сам иди воюй, а потом других заставляй", - пояснил Коваленко.

Кроме того, по его словам, РФ манипулирует заявлениями некоторых украинских политиков, которые пытаются увеличить собственные рейтинги за счет вопросов о мобилизации.

"У нас в Украине есть некоторые политики, которые берут тему мобилизации на вооружение. С точки зрения защиты, мол, мужчин, которые хотят, чтобы с ними поступали по закону. Эти политики прекрасно понимают, что это их единственный шанс попасть в медийное поле. Но некоторых из этих людей россияне используют для себя. Они обрезают часть видео и отражают якобы позицию украинцев", - отметил Коваленко.

Мобилизация в Украине: последние новости

The Wall Street Journal отметило, что на фоне проблем с личным составом, украинские подразделения начали лично вербовать мужчин к службе в армии. Так, военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

Комментируя битву за Часов Яр на востоке Украины, военный эксперт Евгений Дикий отметил, что для удержания города Украине нужно иметь две составляющие - вооружение и личный состав. И если первое уже в пути, то со вторым могут возникнуть проблемы.

Он отметил, что в Часовом Яру сейчас воюют подразделения спецназа ГУР, и это означает, что никого из командования в резерве не осталось.

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