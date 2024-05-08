В списке есть соблюдение ограничительных диет.

Гастроэнтеролог Уилл Булсевич поделился тремя самыми большими ошибками, которые люди допускают, пытаясь позаботиться о здоровье своего кишечника, пишет Business Insider.

По словам специалиста, помочь может избавление от этих привычек:

Доверие к добавкам. Врач посоветовал вместо добавок стараться употреблять здоровую пищу с большим количеством клетчатки, а также ферментированные продукты, такие как кефир и йогурт.

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Соблюдение ограничительных диет. По словам доктора, ограничительные диеты являются "основной причиной", по которой люди борются с проблемами кишечника: "Здоровая для кишечника диета - это диета изобилия и разнообразия".

Неверное толкование вздутия живота. Отмечается, что многие люди ошибочно интерпретируют вздутие живота как отказ организма от определенных продуктов. Но это не обязательно так: вы могли съесть больше этой еды, чем ваш кишечник может переварить, или, скорее всего, это потому, что у вас нет здорового кишечного микробиома, предположил Булсевич.

В целом специалист посоветовал проконсультироваться с лечащим врачом, если вы беспокоитесь о здоровье кишечника.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, кому не рекомендуется есть авокадо.

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