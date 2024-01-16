В 20:00 польские перевозчики завершили акцию протеста на границе.

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлен. Польские перевозчики сообщили о завершении акции протеста.

"По информации от Пограничной Стражи Республики Польша в 20:00 польские перевозчики завершили акцию протеста на границе", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ отметили, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

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"Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", - добавили в Госпогранслужбе.

Ситуация на польской границе - последние новости

Утром 16 января стало известно, что польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест. По договоренности, протест должны были приостановить 17 января.

Перевозчики Польши завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Днем ранее ГПСУ сообщала о блокировании трех пунктов пропуска, следовательно заблокированным еще остается Ягодин.

Пограничники отмечают, что совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. По состоянию на 17:00 на въезд в Украину перед указанными пунктами ожидали почти 700 грузовиков.

Водителей и перевозчиков призвали учитывать информацию при планировании международных перевозок.

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