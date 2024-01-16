По состоянию на вечер 16 января разблокированы два пункта пропуска на границе с Польшей.

Во вторник, 16 января, перевозчики Польши завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и " Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Днем ранее ГПСУ сообщала о блокировании трех пунктов пропуска, следовательно, заблокированным еще остается Ягодин.

Пограничники отмечают, что совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. По состоянию на 17:00 на въезд в Украину перед указанными пунктами ожидали почти 700 грузовиков.

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Водителей и перевозчиков призвали учитывать информацию при планировании международных перевозок.

Блокада украинской границы

По состоянию на 15 января продолжалось блокировка трех пунктов пропуска на границе с Польшей – Рава-Русская, Краковец и Ягодин.

Утром 16 января стало известно, что польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест. По договоренности, протест должны были приостановить 17 января.

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