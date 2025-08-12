Борт летел в Португалию.

Пилот Ryanair потерял сознание во время полета. Произошло это в воскресенье, когда борт выполнял рейс из Барселоны в Порту.

Об этом сообщил источник в Национальном институте неотложной медицинской помощи изданию Portugal Resident. Отмечается, что пилот потерял сознание в 8:19 утра 10 августа. Он пришел в себя во время полета, и борт приземлился в Португалии в штатном режиме.

В аэропорт Сан-Карнейру на встречу борту выехали машина скорой помощи из пожарной части Морейры-да-Майя и машина скорой медицинской помощи (VMER) из больницы Педру-Эспану. Как отметили в Национальном институте неотложной медицинской помощи, пилоту оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался.

Видео дня

The Mirror пишет, что, несмотря на медицинский инцидент, единственным рейсом бюджетной авиакомпании Ryanair, прибывшим в воскресенье утром из Барселоны (Испания) в аэропорт Франсишку Са Карнейру, был рейс FR 4587. Он приземлился в 8:35 утра, как и было запланировано.

"У Ryanair есть процедуры и обучение на случай плохого самочувствия пилота во время полета. Рейс из Барселоны в Порту (10 августа) благополучно приземлился в аэропорту Порту", – сказали в авиакомпании The Mirror.

Ryanair – другие новости

С 1 августа 2025 года для пассажиров Ryanair начали действовать новые нормы ручной клади. Компания увеличила минимальную норму ручной клади, за которую не нужно доплачивать.

Если ранее параметры сумки, которую можно было взять на борт, составляли 40×25×20 см, то теперь на борт можно взять сумку размером 40×30×20 см. Действуют нововведения для всех пассажиров – вне зависимости от тарифа.

Кстати, теперь стандарты малой ручной клади Ryanair полностью совпадают со стандартами еще одной бюджетной авиакомпании – Wizz Air.

Вас также могут заинтересовать новости: