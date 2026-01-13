Авиакомпании вводят жесткие правила перевозки ручной клади: пилот объяснил причину

Бортпроводникам приходится долго искать место для "лишних" сумок или отправлять их в багажный отсек.

Авиакомпании резко ужесточили правила в отношении ручной клади, что связано с задержкой посадки из-за большого количества чемоданов в салоне, травмированием бортпроводников и безопасностью во время экстремальных ситуаций, пишет The Independent.

Как отмечается в публикации, многие путешественники сталкивались с ситуацией, когда заранее приезжаешь в аэропорт, без проблем проходишь регистрацию, рано приходишь к выходу на посадку, однако уже у своего места в самолете выясняется: все багажные полки над головой переполнены. Тогда начинаются проблемы – бортпроводникам приходится долго искать место для сумок или отправлять их в багажный отсек. Как объяснил изданию бывший пилот и исследователь авиабезопасности, избыток ручной клади существенно задерживает вылеты. По его словам, более жесткие правила в отношении ручной клади – не прихоть авиакомпаний, а вопрос безопасности.

Новые правила для ручной клади: Австралия и мир

С понедельника, 2 февраля 2026 года, авиакомпания Virgin Australia меняет правила перевозки ручной клади на внутренних рейсах. Пассажирам экономкласса разрешат: одну стандартную сумку в багажной полке весом до 8 кг и один небольшой личный предмет, помещающийся под сиденьем.

Видео дня

Международные перевозчики также ужесточают требования. Около года назад Air Canada разрешила пассажирам с базовыми тарифами на рейсах в Северной и Центральной Америке брать только один личный предмет.

Правила отличаются

Для рейсов Qantas внутри Австралии действуют следующие варианты ручной клади:

один личный предмет и одна стандартная сумка до 10 кг;

или две меньшие сумки, каждая до 10 кг, но общим весом не более 14 кг;

или небольшая сумка плюс чехол для одежды – также с общим лимитом 14 кг.

Лоукостер Jetstar имеет еще более строгие требования: общий вес ручной клади – не более 7 кг на два предмета.

Почему вес пассажиров и багажа имеет значение

По словам эксперта, каждый самолет имеет максимальный взлетный вес, который запрещено превышать. Он включает: вес самого самолета; топливо; запасы еды и напитков; груз; экипаж; пассажиров и весь багаж.

Зарегистрированный багаж взвешивают при сдаче, но с ручной кладью все сложнее.

На небольших самолетах с менее чем семью пассажирами используют реальные показатели веса – людей взвешивают вместе с багажом. На крупных маршрутах разрешено пользоваться среднестатистическим весом пассажира.

В 1998 году он составлял 77 кг. Сегодня для самолетов типа Boeing 737 стандартный вес: мужчин – 81,8 кг; женщин – 66,7 кг; ручная кладь – 7 кг на пассажира.

Авиакомпании, объясняет эксперт, могут получать разрешение регулятора на собственные расчеты, что и объясняет разницу в правилах. Как отмечается, когда-то правила в отношении ручной клади были почти одинаковыми. Но с появлением лоукостеров все изменилось. Плата за багаж, питание, Wi-Fi и другие "дополнительные опции" стала отдельным источником дохода. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2026 году они достигнут 144 млрд долларов, что превышает доходы от авиагрузовых перевозок в мире.

В то же время обращается внимание на то, что тяжелые сумки – это не только неудобство, но и реальная угроза. Бортпроводники часто получают травмы спины, помогая пассажирам поднимать багаж на полки. Кроме того, скопление людей с громоздкими вещами затягивает посадку. В чрезвычайных ситуациях пассажиры, которые пытаются забрать сумки вместо немедленной эвакуации, замедляют выход из самолета – и это доказанный факт.

Инцидент с багажом на Ryanair

Напомним, путешественница из Лондона была оштрафована на 75 евро после того, как нарушила малоизвестное правило ирландского лоукостера Ryanair. По словам девушки, она путешествовала из Дублина в Лондон с чемоданом на колесиках, который соответствовал требованиям бюджетного авиаперевозчика по габаритам. К тому же, путешественница оплатила услугу Priority, позволяющую бесплатно взять на борт две единицы ручной клади – маленькую сумку (40 x 20 x 25 см) и большую, весом до 10 кг. Однако туристку обвинили в том, что одно колесо чемодана в измерительной рамке немного выехало за линию – персонал авиакомпании расценил это как превышение допустимых размеров.

Вас также могут заинтересовать новости: