В ЕС рассказали, смягчат ли новую систему контроля на границе

Европейские лидеры не отказываются от системы, которая этим летом привела к огромным очередям и сбоям в расписании рейсов в аэропортах.

Руководство Евросоюза отклонило просьбу авиационной отрасли приостановить работу биометрических пунктов контроля, которые привели к длинным очередям и множеству пропущенных рейсов, пишет The New York Times.

Отмечается, что на прошлой неделе руководители авиационной отрасли Европы обратились к ЕС с просьбой приостановить действие требований новой системы въезда/выезда (Entry/Exit System) на лето. В открытом письме к председателю Европейской комиссии говорилось, что система "подрывает репутацию Европы, её туризм и транспортное сообщение".

Однако 7 июля руководство Еврокомиссии официально отклонило эту просьбу во время встречи с представителями отрасли, заявив, что преимущества новой системы для безопасности перевешивают вызванные ею неудобства.

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По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, система обеспечивает большую безопасность гражданам ЕС, одновременно минимизируя воздействие на законопослушных путешественников из-за пределов ЕС. Там также добавили, что система уже зафиксировала 110 миллионов поездок и отказала во въезде 45 тысячам человек.

Отмечается, что система Entry/Exit System обязывает 29 стран Шенгенской зоны без внутренних границ собирать биометрические данные путешественников (фотографии лица и отпечатки пальцев) при въезде и подтверждать личность при выезде.

С момента полного введения системы в действие в апреле аэропорты и авиакомпании сообщают о масштабном хаосе. В частности, о многочасовых очередях на контрольно-пропускных пунктах и путанице с процедурами. В отрасли опасаются, что проблемы только усугубятся с началом пикового летнего туристического сезона.

Система EES действует во всей Шенгенской зоне, в которую входят 25 стран Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Пройти через эти контрольные пункты обязан каждый, кто не является гражданином страны-участницы системы, а также не является гражданином Ирландии или Кипра.

С тех пор как система начала поэтапно внедряться по всей Европе, с октября прошлого года, путешественники сталкиваются с неоднородными процедурами, которые занимают от нескольких минут до нескольких часов.

В некоторых аэропортах установлены киоски самообслуживания для регистрации биометрических данных, в других же путешественников регистрируют вручную пограничники. На данный момент только Швеция и Португалия позволяют пользоваться специальным приложением. В перспективе EES должна стать полностью автоматизированной системой.

В отрасли отмечают, что возможность смягчить правила не способна существенно сократить задержки. Представители отрасли безуспешно пытаются полностью приостановить работу системы и вернуться к привычному штампованию паспортов, пока не будет увеличен штат пограничников и не будет стандартизирована процедура регистрации пассажиров.

Опрос 85 аэропортов в 20 странах-членах, проведенный Airports Council International, показал, что в пиковые часы июня время ожидания при въезде в страну могло достигать пяти часов. И хотя система должна была хранить данные путешественников в течение трех лет, некоторые пассажиры жаловались, что их повторно просили сдавать биометрические данные, что вызывало дополнительные задержки.

О неготовности системы к пиковому летнему сезону предупреждали во всей авиационной отрасли. Крупнейший лоукостер Европы Ryanair разослал пассажирам предупреждения об аэропортах, где фиксируются серьезные перебои, посоветовав приезжать заранее. В список вошли аэропорт "Тенерифе-Юг" на Канарских островах, аэропорт "Пальма" на Майорке, аэропорты Аликанте и Малаги в Испании, аэропорт "Милан-Бергамо" в Италии, аэропорт в Кракове и аэропорт "Париж-Бове".

"Летом путешественники вынуждены терпеть ненужный хаос во время паспортного контроля. Пассажиров и их семьи не следует использовать в качестве подопытных кроликов для недоработанной системы паспортного контроля, которая этим летом может привести к длинным очередям, пропущенные рейсы и лишний стресс в аэропортах", – отметил главный операционный директор Ryanair Нил Макмехон.

Новая система въезда и выезда из ЕС – главные новости

5 июля сообщалось, что внедрение новой системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES) на внешних границах ЕС и в европейских аэропортах привело к значительным задержкам и сбоям в пассажирских перевозках в разгар туристического сезона.

Европейская комиссия намеревалась провести переговоры с государствами-членами ЕС, чтобы минимизировать очереди и избежать значительных неудобств для путешественников.

2 июля стало известно, что пассажирские самолеты вылетают полупустыми, поскольку туристы застряли в очередях, вызванных проблемами с новой системой въезда/выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES).

В конце прошлого года система EES также привела к большим очередям и многочасовому ожиданию в аэропортах. В частности, в Испании и Португалии. Система тогда была введена лишь частично, но уже тогда раздавались призывы к её доработке.

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