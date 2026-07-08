Для четырех знаков Зодиака июль станет самым удачным месяцем года

В списке есть представители знака Скорпион.

Июль 2026 года принесет новую волну энергии и приятные перемены для четырех знаков Зодиака, прогнозирует астролог Эван Натаниэль Грим, пишет YourTango.

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По его словам, после напряженной первой половины года этот период станет временем обновления, новых возможностей и более позитивного настроя.

Скорпион

Скорпионы долго работали над своими целями, и в июле их старания начнут получать заслуженное признание. Даже если вы не привыкли искать одобрения окружающих, внимание и уважение к вашим достижениям станут приятным подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении.

По словам Эвана Натаниэля Грима, в этот период Скорпионы будут подходить к своим профессиональным задачам с ощущением уверенности и достатка, что поможет им перейти на новый уровень успеха. Июль станет временем, когда не стоит сомневаться в собственных силах или закрываться от новых возможностей. Искренность и вера в себя позволят привлечь больше позитивных событий и добиться значимых результатов.

Водолей

В конце июля Водолеев ожидает эмоционально насыщенный период, который поможет им лучше понять себя и направить свои чувства в созидательное русло. Полная Луна в Водолее 29 июля усилит желание проявлять творческие способности и создавать что-то необычное.

Астролог считает, что этот месяц поможет Водолеям избавиться от излишней серьезности и взглянуть на жизнь более легко и открыто. Благодаря этому появится больше пространства для вдохновения, новых идей и интересных знакомств. Такой настрой также может положительно повлиять на личную сферу, особенно с началом сезона Льва. Водолеи смогут раскрыться ярче и позволить себе больше свободы в выражении эмоций.

Лев

Июль станет особенно важным месяцем для Львов, ведь Юпитер продолжит находиться в их знаке, усиливая темы роста, удачи и новых возможностей. Астролог Эван Натаниэль Грим отмечает, что этот период будет для Львов особенно благоприятным, особенно после начала их сезона 22 июля.

Солнце в знаке Льва поможет вам оказаться в центре внимания и проявить свои лучшие качества. Однако ретроградный Меркурий может принести некоторые испытания, связанные с необходимостью избавиться от повторяющихся негативных сценариев. Это потребует работы над собой, но принесет важные изменения. Благодаря поддержке Юпитера Львам будет проще сохранять оптимизм, двигаться вперед и демонстрировать свою яркость.

Близнецы

После периода, когда жизнь могла казаться слишком спокойной или однообразной, Близнецы почувствуют желание снова активно действовать. Представители этого воздушного знака плохо переносят застой, поэтому июль станет для них временем движения, новых задач и поиска возможностей для развития.

По словам Грима, Близнецы будут настроены на исследования, новые достижения, саморазвитие и здоровую конкуренцию. Этот период поможет им смелее ставить перед собой амбициозные цели и искать нестандартные решения. Даже если некоторые люди будут не согласны с вашими действиями, ваша харизма и чувство юмора помогут сохранить хорошие отношения с окружающими. Июль станет месяцем, когда любопытство и активность Близнецов принесут заметные результаты.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака попали в "черный список" Вселенной.

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