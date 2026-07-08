Война привела к сокращению доли промышленности в экономике Украины, но она остается ключем к восстановлению, – СМИ

Украинская тяжелая промышленность, которая после начала полномасштабной войны понесла одни из самых больших потерь среди всех секторов экономики, нуждается в системной государственной поддержке и активной защите интересов на международном уровне. В противном случае мы рискуем лишиться одного из главных двигателей экспорта, валютной выручки и послевоенного восстановления. Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net.

По данным издания, в первой половине 2022 года промышленное производство в Украине сократилось на 37%, а экономика в целом потеряла почти 30%. Уже к концу 2024 года доля всего промышленного сектора в ВВП сократилась до 19%, валютная выручка страны сократилась на 35%, а налоговые поступления от отрасли – на 20%.

Особенно сильно пострадала тяжелая промышленность: если до войны металлургия и смежные отрасли обеспечивали более половины реализации промышленной продукции, то по итогам девяти месяцев 2025 года их доля сократилась с 55% до 41%. Доля металлургии и металлообработки упала с 18% до 11%, а добывающей промышленности – с 16% до 9%.

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Несмотря на это, именно тяжелая промышленность остается основой экспортной экономики Украины. Она обеспечивает работу транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, формирует значительную часть валютных поступлений и создает рабочие места для сотен тысяч украинцев.

Сегодня промышленность также стала фундаментом обороны. Машиностроительные и ремонтные мощности претерпели глубокую переориентацию: вместо гражданской продукции приоритетом стало производство оборонной продукции и товаров двойного назначения, а также восстановление военной техники. Металлургический сектор, в свою очередь, частично сосредоточился на потребностях внутреннего фронта и производит продукцию для срочного восстановления объектов критической инфраструктуры, армирования фортификационных сооружений и стальных укрытий.

Именно поэтому промышленная политика должна стать одним из ключевых направлений государственной экономической стратегии. Ведь, наряду с последствиями войны, украинские производители сталкиваются с новыми внешними вызовами – торговыми барьерами, экологическими требованиями ЕС, высокой стоимостью логистики и ограниченным доступом к инвестициям. Еще одной важной проблемой является дефицит кадров: как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, нехватка квалифицированных кадров сейчас является одним из главных вызовов на рынке труда. Это особенно актуально для секторов, критически важных в условиях войны: строительство, инженерия, энергетика и перерабатывающая промышленность.

В этих условиях Украине необходимо не только восстановить предприятия, но и активно отстаивать интересы промышленности в переговорах с международными партнерами, чтобы сохранить конкурентоспособность экспорта и не допустить дальнейшей деиндустриализации страны.

Три неотложных шага, которые необходимо предпринять государству для промышленного восстановления, – это добиваться от ЕС переходного режима CBAM, активизировать переговоры о доступе к европейским структурным фондам для "зеленой" модернизации тяжелой промышленности, а также разработать механизмы страхования военных рисков для промышленных инвестиций и проектов.

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