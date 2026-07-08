Россия продолжит бить баллистикой по Украине, несмотря на ограниченные запасы: объяснение эксперта

Романенко посоветовал применять правило "двух стен", если нет времени добежать до укрытия.

Россияне и в дальнейшем будут использовать баллистические ракеты для нанесения ударов по Украине, зная, что у нас нет средств, чтобы им противостоять. Об этом в комментарии УНИАН сказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

По данным Воздушных сил, в ночь на 8 июля враг запустил по Украине пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 с оккупированного Крыма и Брянской области (РФ), и ни одна из них не была сбита.

Романенко отметил, что нет оснований говорить о наращивании количества применений баллистических ракет для ударов по Украине. При этом он напомнил, что были массированные обстрелы, когда россияне запускали и по 24 баллистические ракеты.

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"Сегодня 5 ракет, а было 24 и 23, так где же здесь наращивание? Будут стрелять, пользуясь отсутствием ракет Patriot. Но по 2–3 ракеты, ведь месячный выпуск (по данным ГУР от 15 апреля) составляет 60–70 единиц. За июль уже выпустили 54, осталось 6–16 ракет, и в любом случае им придется брать со складов", – сказал эксперт.

При этом он добавил, что эти запасы не безграничны. По его словам, запас баллистических ракет в РФ по состоянию на 15 апреля 2026 года составлял 200 единиц, а сейчас примерно на 30–40 меньше.

"Но против Украины действуют 5 бригад из 18 существующих, забрать у них все запасы тоже не могут", – отметил авиаэксперт.

Отвечая на вопрос о том, что сегодня вражеские удары с воздуха нанеслись раньше, чем прозвучал сигнал тревоги, и не связано ли это как-то с перемещением пусковых установок ближе к границе – в Брянскую область, Романенко отметил, что это не является причиной.

"Это влияет с точностью до наоборот – пуск можно увидеть быстрее. Причина в целом понятна, но пока озвучить её не могу", – пояснил он.

По его словам, в ситуации, когда тревога звучит позже, чем начинается атака, и времени перейти в укрытие нет, срабатывают советы, о которых уже говорилось ранее.

"Всё как и раньше: не успеваете добежать до укрытия – используете правило двух стен", – сказал Романенко.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах Украины отметили, что в ночь на 8 июля (с 18:00 7 июля) противник атаковал Украину двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из акватории Черного моря и 169 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с нескольких направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), а также из оккупированных Донецка, Гвардейска и Чауды. Также было запущено пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из оккупированного Крыма и Брянской области. Ни одна из них не была уничтожена, и было нанесено поражение по 4 объектам.

Сегодня из 176 воздушных целей противника сбито или подавлено 139.

Советник министра обороны, специалист в области радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что для нас проблема баллистики существует. По его словам, у Украины нет средств для сбивания баллистических ракет россиян. И это не секрет. Киев постоянно просит партнеров о помощи.

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