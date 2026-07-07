Японцы придумали немало способов спастись от жаркой погоды.

С наступлением лета проблема того, как охладиться без кондиционера, возникает перед жителями всей планеты. Пока украинцы обходятся вентиляторами и бутылками с холодной водой, другие народы придумывают собственные методы. Особенно изобретательными в этом оказались жители Японии, где в магазинах есть целые отделения для охлаждающих товаров. Мы поделились несколькими хитростями по охлаждению от граждан Страны восходящего Солнца.

Как сделать так, чтобы в жару не было жарко

Температура воздуха в Японии летом нередко опускается выше +40°, а высокая влажность делает жару особенно невыносимой. О том, как охладиться в жару придумали японцы, пишет издание Japan Experience. Многие названые методы являются универсальными - их можно применить даже в Украине.

Прежде всего, очень важно пить достаточно воды, причем желательно с добавлением минералов и электролитов. В жаркую погоду из нашего организма вместе с потом выходит много солей. Поэтому важно вовремя восполнять их недостаток. В Японии для этих целей продают специальные водно-солевые растворы Pocari и Karada. В украинских условиях их может заменить обычная минерально-столовая вода.

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Немало японцы экспериментировали и с тем, как охладиться в жаркую погоду самому. Для этих целей придумали специальные охлаждающие пакеты, которые можно брать с собой в дорогу или офис, а после размораживания повторно заморозить. В Украине подобные предметы продаются в аптеках. Также в Японии существуют освежающие влажные салфетки, которые легко носить с собой в сумочке.

Для придания телу ощущения приятной прохлады японцы наносят на подмышки, шею и другие участки кожи охлаждающие спреи. Они содержат экстракт мяты или эвкалипта, благодаря чему дают эффект холода. В нашей стране такие средства продаются в магазинах косметики и товаров для дома.

Наиболее традиционный для Японии способ, как можно охладить тело в жару - это использование веера. Такие аксессуары имеют много разновидностей, сочетая практичность и красоту. В жаркие дни часто можно увидеть, как японцы ими обмахиваются. Не менее популярны и зонты от Солнца - более легкие и широкие, чем дождевые. Таким образом люди защищают кожу от солнечных ожогов.

Следующее распространенное в Японии средство, что хорошо охлаждает в жару, также можно найти в украинских магазинах с техникой. Это карманные вентиляторы, удобные для офиса и дороги. Для зарядки их подключают к ноутбуку или павербанку.

Последний простой способ, как спастись от жары, универсален для всей планеты - съесть что-то холодное. В каждой стране мира есть свои освежающие блюда. В Японии это водоросли, суши, маринованные овощи, холодная лапша сомэн в соевом соусе, а также десерт моти и сотни видов мороженого. Свои традиционные охлаждающие лакомства есть и у нас - окрошка и холодник, и, конечно, компот.

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