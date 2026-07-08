С опасным вредителем нужно вовремя бороться, чтобы не потерять урожай.

Белокрылку знает в лицо любой огородник - это насекомое часто пытается атаковать капусту, питаясь соком растений. Начинающие садоводы в такой ситуации часто не знают, чем обработать капусту - все листья в дырочку, кочаны темнеют, саженцы вянут, и кажется, что посадки уничтожены. Расстраиваться рано - прогнать белокрылку можно народными способами.

Чего больше всего боится белокрылка и почему стоит бояться ее

Прежде чем убить белокрылку на капусте, важно убедиться, что это именно она. Если на растениях начали увядать листья, рост культур замедлился, и на капусте появились личинки, скорее всего, мы имеем дело именно с белокрылкой. Найти светло-зеленых мелких червей можно на обратной стороне листа - вы увидите, что они буквально присосались к поверхности, готовы пить сок растения или уже это делают.

ВАЖНО: нельзя довести до окукливания, потому что тогда личинки покрываются восковым налетом и становятся невосприимчивыми к любым обработкам и даже некоторым сильным инсектицидам. Самой агрессивной стадией считается момент, когда уже появляются белые бабочки - именно они очень прожорливы и могут быстро уничтожить посадки.

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Народное средство от белокрылки на капусте, которым пользовались наши бабушки - это механический способ борьбы с вредителем. То есть можно собирать их руками или сбивать из шланга, но во-первых, это не очень эффективный метод, так как насекомое вернется обратно, а во-вторых, при больших площадях огорода такой процесс окажется довольно трудоемким. Именно поэтому лучше обратиться к разным настоям и растворам, которыми пользуются многие огородники.

Какое самое эффективное средство от белокрылки - 7 вариантов

Невозможно выделить какое-то одно самое эффективное средство от белокрылки, потому что состояние огорода и посадок у всех садоводов разные, но опытные дачники выделяют целых семь вариантов борьбы с вредителем:

раствор золы - 1 стакан пепла развести в 3 л кипятка, настаивать трое суток, потом обрабатывать грядки 1 раз в день в течение 10 дней;

- 1 стакан пепла развести в 3 л кипятка, настаивать трое суток, потом обрабатывать грядки 1 раз в день в течение 10 дней; раствор нашатыря - 1 ст.л аммиака на ведро воды, поливать 1 раз в месяц;

- 1 ст.л аммиака на ведро воды, поливать 1 раз в месяц; раствор уксуса с мылом - 50 мл яблочного уксуса растворить в ведре воды, туда же добавить 30 гр стружки хозяйственного мыла, опрыскивать 1 раз в 7 дней;

- 50 мл яблочного уксуса растворить в ведре воды, туда же добавить 30 гр стружки хозяйственного мыла, опрыскивать 1 раз в 7 дней; настой лука и чеснока - 100 гр лука и 100 гр чесночных стрелок измельчить, переложить в закрытую тару, настаивать 7 дней, потом развести в 5 л воды, опрыскивать 1 раз в 2 недели;

- 100 гр лука и 100 гр чесночных стрелок измельчить, переложить в закрытую тару, настаивать 7 дней, потом развести в 5 л воды, опрыскивать 1 раз в 2 недели; настой табака - 2 стакана табака залить 1 л воды, настаивать сутки, опрыскивать ежедневно;

- 2 стакана табака залить 1 л воды, настаивать сутки, опрыскивать ежедневно; мыльный раствор - 100 гр хозяйственного мыла развести в 600 мл воды, обрабатывать 1 раз в 10 дней, протирая листья губкой, смоченной в целебной жидкости;

- 100 гр хозяйственного мыла развести в 600 мл воды, обрабатывать 1 раз в 10 дней, протирая листья губкой, смоченной в целебной жидкости; раствор соды и йода - 2 ст.л моющего для посуды, 2 ч.л йода, 6 ст.л соды растворить в ведре воды, опрыскивать 1 раз в 10 дней.

Народные средства действительно могут помочь прогнать вредителя, но важно придерживаться рекомендаций и не пропустить сроки, иначе придется обращаться к агрессивной химии, которая повлияет на качество урожая.

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