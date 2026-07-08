Болгария больше не может оказывать военную помощь Украине, – премьер Радев

Впрочем, страна готова помочь с ремонтом техники.

В Болгарии исчерпались возможности помогать Украине путем предоставления военных средств.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил вовремя общения с журналистами в Анкаре в рамках саммита лидеров стран-членов НАТО.

"Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки. Я говорю об оружии и боеприпасах со складов Вооруженных сил Болгарии. Мы предоставили 13 пакетов. У нас больше ничего нет, что можно было бы поставить в Украину", – подчеркнул Радев.

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При этом он отметил, что Болгария может помогать Украине с военно-технической поддержкой.

"Мы можем гарантировать, что готовы принять военную технику на ремонт в Болгарии. В этом заключается наша поддержка", – добавил он.

Поставки оружия

Как сообщал УНИАН, недавно новое правительство Болгарии объявило о намерении прекратить поставки оружия Украине. Как известно, Болгария входит в число крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца, которые были крайне важны для Украины в начале войны. Хотя правительство официально отказалось от прямой военной помощи на тот момент, болгарские снаряды попали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС.

Издание отметило, что с 2022 года Болгария отправила 13 партий военной помощи ВСУ, но сохранила их стоимость и содержание в тайне.

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