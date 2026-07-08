Известная американская актриса ушла из жизни

Луизе Лассер было 87 лет.

Известная американская актриса и бывшая жена режиссера Вуди Аллена - Луиза Лассер - ушла из жизни. Ей было 87 лет.

Печальную новость сообщила подруга звезды Сьюзан Шарлотта. Женщина отметила изданию The New York Times, что актриса скончалась в понедельник, 6 июля, в своем доме в Нью-Йорке. Причина смерти пока неизвестна.

Что известно о Луизе Лассер

Луиза родилась на Манхэттене. В университете она получила образование на факультете политологии, но параллельно снималась в шоу и занималась актерским мастерством. Впоследствии Лассер стала комедийной актрисой и начинала свою творческую карьеру в фильмах Вуди Аллена. Наиболее известные киноработы с участием Луизы – это "Хватай деньги и беги", "Бананы", "Воспоминания о "Звёздной пыли", "Мэри Хартман, Мэри Хартман" и многие другие.

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Она стала первой актрисой, получившей премию Clio – высшую награду в рекламной индустрии. В 1962 году Лассер была дублершей Барбры Стрейзанд в бродвейском мюзикле "I Can Get It for You Wholesale". К слову, актриса впоследствии стала женой Вуди Алена, с которым прожила три года в браке.

Напомним, ранее стало известно о смерти известной британской певицы Лорен Беннет. Ей было 37 лет, а причина смерти пока неизвестна.

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