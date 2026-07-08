Зеленский возобновил требования по поводу Patriot перед встречей с Трампом, – NYT

Украине требуется всё больше систем Patriot для защиты городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в среду должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО, четко обозначил свои требования к западным союзникам, которые на этой неделе собираются в Турции. Главный запрос Киева – ракеты для Patriot и соответствующие системы обороны для противодействия российским баллистическим ударам. Об этом сообщает The New York Times.

Выступая в понедельник – после того, как в результате массированной волны российских ударов в выходные погибло более 50 человек в Киеве и области, – Зеленский подчеркнул, что эта защита является абсолютным приоритетом Украины. Он акцентировал, что во время той атаки у страны не было возможности перехватить российские баллистические ракеты, хотя противовоздушная оборона и смогла сбить почти все беспилотники и крылатые ракеты.

"Причина заключается именно в недостаточном количестве ракет-перехватчиков", – сказал президент.

Видео дня

Он имел в виду перехватчики, которые являются ключевым элементом дорогостоящей американской системы противовоздушной обороны Patriot, отмечают в NYT. В ее состав также входят современный радар, командный пункт и пусковые установки.

В настоящее время Зеленский призывает европейские государства продать Украине дополнительные ракеты для Patriot. Кроме того, он обратился к Дональду Трампу с просьбой разрешить Украине локализовать производство этих комплексов.

"Если бы Соединенные Штаты предоставили Украине лицензии на производство систем Patriot, наших производственных мощностей хватило бы не только для защиты Украины, но и для оказания помощи партнерам, которые в этом нуждаются", – отметил глава государства.

Зеленский настаивает на заключении соглашения о производстве Patriot именно в ответ на системное применение Россией баллистического вооружения.

"Россия делает ставку на баллистические ракеты, а те, кто стремится к миру, должны делать ставку на защиту от баллистических атак", – подчеркнул он.

Вскоре после прибытия в столицу Турции, Анкару, глава государства выступил на Форуме оборонной промышленности, где вновь призвал лидеров Альянса действовать максимально оперативно.

"Европе как можно скорее нужны доступные по цене системы противоракетной обороны, выпускаемые серийно. Фактически, уже сегодня", – резюмировал Зеленский.

Украина и производство антибаллистических ракет

В середине июня Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет.

"Мы говорили об этом с президентом Трампом. Наши команды будут работать. Дай бог, на этот раз нам удастся получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет", – сказал тогда Зеленский.

Впоследствии глава государства заявлял, что Украина готова производить ракеты для системы Patriot. По его словам, для этого в принципе все готово, нужно лишь окончательное согласие Белого дома.

Уже в начале июля Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке НАТО, чтобы получить лицензии на ракеты для Patriot. Президент Украины также призвал Европу ускорить создание противоракетных систем.

Вас также могут заинтересовать новости: