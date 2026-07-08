Российский экономист объяснил, что на самом деле может заставить Путина закончить войну

По словам эксперта, одни лишь экономические проблемы РФ не приведут к прекращению конфликта.

Проблемы с экономикой вряд ли заставят Россию прекратить войну против Украины, однако решающим фактором может стать масштабное общественное недовольство внутри страны или протест части элиты. Об этом заявил ведущий российский экономист и оппозиционер Владислав Иноземцев в интервью "Главкому".

Он отметил, что опыт 2014-2019 годов показал: общество РФ может долго мириться с ухудшением экономической ситуации. В частности, Иноземцев напомнил, что после падения цен на нефть уровень жизни населения в России снизился примерно на 10%, а курс рубля ослаб почти вдвое, однако это не привело к массовым протестам.

"Если российская экономика будет падать темпами 2% в год, возможно, лет через пять у кого-то что-то в голове зачешется. Такие катаклизмы, как прилеты и отсутствие бензина, вероятно, этот процесс ускорят. Но опять же это будет связано скорее с психологическими сложностями, чем с экономическими", - высказался экономист.

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Иноземцев добавил, что государственный сектор экономики РФ остается достаточно устойчивым для продолжения войны. Он отметил, что власти могут и в дальнейшем финансировать военные расходы, несмотря на ухудшение технологического развития и другие структурные проблемы.

В то же время, по словам экономиста, наиболее уязвимы малый бизнес и частный сектор экономики России, которые страдают от перебоев в работе интернета и дефицита бензина. Однако он считает, что экономические проблемы не могут самостоятельно изменить политику Кремля.

"Проблемы у этого режима начнутся только тогда, когда россияне скажут: "Ну, уже невозможно". Вот только через такое социальное движение или через какой-то элитный протест можно остановить эту войну. Но точно не потому, что Путин вдруг проснется и ему осмелятся доложить, что в стране инфляция выросла на 3%, а госдолг - на 10%. Даже если он в это поверит, то не поверит, что холопы могут восстать против царя. А иным путем "на Руси" редко что-то менялось…", - подытожил Иноземцев.

Экономика РФ - последние новости

Ранее в СМИ прогнозировали последствия атак для РФ. По словам аналитиков, расходы на поддержание статус-кво для Путина растут, поскольку созданная им "военная экономика" испытывает всё большую нагрузку.

"Обычные россияне ежедневно страдают от упадка экономики. Экономика России находится в затруднительном положении, а военные расходы страны могут становиться всё менее оправданными. Настало время для кампании давления, которая доведет российскую экономику до истощения", - отметили исследователи CSIS.

В то же время глава крупнейшего государственного банка России "Сбербанк" Герман Греф заговорил о завершении войны. Он отметил, что затянувшаяся война оказывает всё большее давление на российскую экономику.

"Я не верю, что в этой стране есть кто-то, чьей главной заботой является что-то иное, чем как можно более быстрое прекращение военных действий", - подчеркнул Греф.

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