Температура в Украине опустится ниже +10° уже ближайшей ночью, - синоптик Диденко

Завтра днём в ряде областей также будет прохладно.

В четверг, 9 июля, в Украине будет прохладно, а местами даже холодновато. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко, который она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Ночью +12…+18, на западе местами ниже +10 градусов", – прогнозирует она.

Днём в большинстве областей Украины ожидается +18...+24 градуса, на юге до +26 градусов, в Луганской и Донецкой областях +27...+30 градусов, а в западных областях будет прохладнее, +17...+19.

Видео дня

Периодические дожди пройдут по всей Украине, только днем в центральной части будет больше прояснений.

Погода в Киеве

В Киеве в середине недели ожидается местами дождь, а температура воздуха составит скромные +20...+22 градуса.

Погода 8 июля – Украину накрывает непогода

В среду, 8 июля, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, днем грозы охватят почти всю территорию страны, за исключением западных областей и крайнего востока. В южных, центральных, а также в Сумской и Харьковской областях местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Сильные дожди прогнозируются в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, в западных и северных регионах ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Украине объявлен I уровень опасности (желтый).

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