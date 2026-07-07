Старые известковые отложения в ванной поможет удалить обычный уксус.

На всех ванных поверхностях рано или поздно появляется осадок из минералов, растворенных жесткой воде. На первый взгляд кажется, что на него не действуют никакие чистящие средства. Многие люди даже не представляют как удалить старый известковый налет без дорогой химии. На самом деле в этом хорошо помогает одно домашнее средство.

Как удалить известковый налет с лейки душа и крана

О чистке ванных поверхностей рассказало издание Express. Эксперты по уборке рекомендуют использовать для этих целей всем знакомый столовый уксус.

Уксус - один из наиболее эффективных способов, чем убрать известковый налет с крана. Кислота в его составе быстро разъедает минеральные накопления и соли. Средство также борется с плесенью и бесследно устраняет неприятные запахи.

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Перед тем, как удалить известковый налет с душевой лейки, сначала протрите материал обычной влажной тряпкой. Затем возьмите полиэтиленовый пакет, наполненный водой. В него добавьте колпачок уксуса. Наденьте конструкцию на кран или лейку, закрепив резинкой. Оставьте на ночь и утром почистите поверхности мягкой губкой. Затем смывайте чистой водой не меньше минуты, чтобы убрать запах уксуса.

Если такой метод, как убрать налет с крана, не получилось реализовать, то есть другой способ. Смешайте стакан воды с двумя столовыми ложками уксуса. В этой жидкости смочите бумагу или тканевые салфетки. Обложите ими кран и лейку, и точно так же подождите 8 часов.

Эксперты также напоминают о необходимости протереть уплотнитель и дверцу душевой кабины. Эту область часто игнорируют, но именно в ней скапливается много вредной для легких плесени.

Когда уборка закончена, распылите в ванной дезинфицирующее ароматизированное средство. Этот финальный штрих оставит приятный аромат в комнате.

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