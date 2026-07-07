Овощной суп станет отличным вариантом для обеда, если вы на диете или не хотите "нагружать" желудок.

Если вам захотелось легкого, но сытного обеда, суп-пюре из цветной капусты наверняка станет отличным выбором. Это очень питательное и при этом весьма простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет как для повседневного меню, так и для диетического рациона. Рассмотрим, как приготовить легкий диетический суп из сезонных овощей - по старому рецепту из СССР.

Диетический суп на основе цветной капусты - ингредиенты и рекомендации

Помимо того, что этот овощной суп-пюре диетический (то есть обладает низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки), он также отличается невероятно мягкой кремовой текстурой, легким молочным вкусом и деликатным ароматом овощей. При правильном приготовлении он неплохо насыщает организм, и обычно не вызывает дискомфорт даже у людей с чувствительным пищеводом.

Вам понадобятся:

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цветная капуста – 500 г;

картофель – 2 шт;

морковь – 1 шт;

лук репчатый – 1 шт;

молоко – 500 мл;

вода – 500 мл;

сливочное масло – 50 г;

соль – по вкусу;

укроп – для подачи.

Поскольку этот суп-пюре овощной, главный ингредиент в нем - конечно же, капуста. Ее желательно выбирать внимательно - плотную и светлую, без потемнений. Если же вы предпочитаете более легкие блюда, часть картофеля можно заменить кабачком.

Также, хотя готовится суп-пюре из цветной капусты без сливок, если хочется более насыщенного вкуса, ими можно заменить часть или даже все молоко.

Крем-суп из цветной капусты - пошаговый рецепт

Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте произвольно, цветную капусту разделите на соцветия.

Доведите воду до кипения, добавьте картофель и капусту, варите до мягкости около 15 минут.

На части сливочного масла слегка припустите лук, затем добавьте морковь и готовьте до мягкости.

Добавьте обжаренные овощи к отварным, измельчите все блендером до однородной массы.

Влейте горячее молоко и часть овощного отвара, доведя все до кремовой консистенции.

В конце прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения, и добавьте оставшееся масло с солью.

Так как этот крем-суп из овощей диетический, он может показаться недостаточно сытным, так что при подаче его можно посыпать сухарями или приправить ложкой сметаны.

В итоге, готовый суп должен иметь шелковистую текстуру и мягкий сливочный вкус, сохраняя при этом легкость и натуральность овощей.

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