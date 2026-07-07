Если вам захотелось легкого, но сытного обеда, суп-пюре из цветной капусты наверняка станет отличным выбором. Это очень питательное и при этом весьма простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет как для повседневного меню, так и для диетического рациона. Рассмотрим, как приготовить легкий диетический суп из сезонных овощей - по старому рецепту из СССР.
Диетический суп на основе цветной капусты - ингредиенты и рекомендации
Помимо того, что этот овощной суп-пюре диетический (то есть обладает низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки), он также отличается невероятно мягкой кремовой текстурой, легким молочным вкусом и деликатным ароматом овощей. При правильном приготовлении он неплохо насыщает организм, и обычно не вызывает дискомфорт даже у людей с чувствительным пищеводом.
Вам понадобятся:
- цветная капуста – 500 г;
- картофель – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- молоко – 500 мл;
- вода – 500 мл;
- сливочное масло – 50 г;
- соль – по вкусу;
- укроп – для подачи.
Поскольку этот суп-пюре овощной, главный ингредиент в нем - конечно же, капуста. Ее желательно выбирать внимательно - плотную и светлую, без потемнений. Если же вы предпочитаете более легкие блюда, часть картофеля можно заменить кабачком.
Также, хотя готовится суп-пюре из цветной капусты без сливок, если хочется более насыщенного вкуса, ими можно заменить часть или даже все молоко.
Крем-суп из цветной капусты - пошаговый рецепт
Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте произвольно, цветную капусту разделите на соцветия.
Доведите воду до кипения, добавьте картофель и капусту, варите до мягкости около 15 минут.
На части сливочного масла слегка припустите лук, затем добавьте морковь и готовьте до мягкости.
Добавьте обжаренные овощи к отварным, измельчите все блендером до однородной массы.
Влейте горячее молоко и часть овощного отвара, доведя все до кремовой консистенции.
В конце прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения, и добавьте оставшееся масло с солью.
Так как этот крем-суп из овощей диетический, он может показаться недостаточно сытным, так что при подаче его можно посыпать сухарями или приправить ложкой сметаны.
В итоге, готовый суп должен иметь шелковистую текстуру и мягкий сливочный вкус, сохраняя при этом легкость и натуральность овощей.
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