Производство ракет для F-16 расширяют в Европе: аналитики видят в этом шанс для Украины

Американская компания ищет новых поставщиков компонентов.

Компания Raytheon начала поиск новых европейских поставщиков компонентов для ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, сообщает Defense Express.

Речь идет об вооружении, которым комплектуются украинские F-16 и большинство истребителей НАТО.

Как отмечается, компания уже приступила к серии исследований по привлечению дополнительных производителей компонентов в Европе. По имеющимся данным, проект финансируют США и несколько стран НАТО – на саммите Альянса в Анкаре к инициативе присоединилась Бельгия.

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В Raytheon также рассчитывают, что со временем к проекту присоединятся и другие страны. При этом компания не уточняет, ограничивается ли круг потенциальных участников странами-членами НАТО или предложение открыто и для других государств.

По мнению Defense Express, если ограничений для стран вне Альянса нет, Украина теоретически также могла бы локализовать производство отдельных компонентов AIM-120. Это одновременно увеличило бы объемы поставок ракет, укрепило бы отечественный оборонно-промышленный комплекс и упрочило бы отношения с партнерами.

"Даже если Украина не будет вовлечена в производство AIM-120, для нас это всё равно хорошая новость. Ведь освоение европейцами большего количества компонентов означает в целом больше возможностей для поставок ракет, которые украинские военные используют на F-16, ЗРК NASAMS и которые войдут в арсенал JAS 39 Gripen", – пишут аналитики.

Как поясняет издание, поиск новых поставщиков и локализация производства в Европе – логичный шаг для Raytheon и американской оборонной промышленности в целом: так удастся нарастить выпуск вооружения быстрее, чем при ожидании развертывания новых мощностей в США.

Без участия США

Напомним, Великобритания, Франция и Германия запустили совместную инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов по разработке оружия большой дальности без участия США – это должно помочь преодолеть отставание от России в этой сфере.

Речь идет об ударных системах, способных с высокой точностью поражать цели на расстоянии более 2 000 километров, которых сейчас не хватает в арсеналах европейских стран.

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