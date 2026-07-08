'Я отказалась': Цыбульская вспомнила предложение о работе, которое возмутило ее в начале войны

Артистка не стала отступать от своих принципов.

Известная украинская певица Оля Цибульская рассказала о работе, от которой отказалась в начале полномасштабной войны.

По словам артистки, в 2022 году она получила предложение от организаторов праздника, которое её удивило. В частности, тогда Оле предложили провести свадьбу, однако ей предстояло выйти на сцену под известную русскоязычную песню. Но такие условия противоречили принципам Цибульской, и она отказалась.

"В начале полномасштабного вторжения поступил запрос на свадьбу, где я должна была быть соведущей, и заказчики хотели, чтобы я вышла на сцену с одним из своих коллег, очень популярным ведущим, под песню "Ах, эта свадьба пела и плясала", и они увеличили гонорар в шесть раз. Я сказала, что под москальские песни выходить не буду. Я отказалась", – подчеркнула исполнительница в комментарии для "ЖВЛ представляет".

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Оля также вспомнила, что однажды получила необычный гонорар в виде букета из лука.

"Мне принесли мешок лука, потому что это был какой-то крупный агробизнес. Они из лука сделали такой букет в виде мешка для меня и подарили", – добавила артистка.

Напомним, ранее Оля Цибульская поразила всех похудением на 12 килограммов. Певица также поделилась секретом, который помог ей сбросить вес.

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