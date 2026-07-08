Директор рынка 'Столичный' заявил о давлении на бизнес и обратился к бизнес-омбудсмену

Речь идет об оценке ситуации с точки зрения возможного несоразмерного давления со стороны государства на бизнес.

Директор оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" Юрий Цвигун публично обратился к бизнес-омбудсмену Украины Анке Фельдгузен в связи с ситуацией вокруг предприятия. Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ.

По словам Цвигуна, рынок уже несколько лет работает под арестом в рамках уголовного производства. Он утверждает, что претензии следствия касаются 18 гектаров земли, однако арест наложен на весь земельный массив площадью 157 гектаров, который предприятие арендует с 2012 года.

Цвигун заявляет, что из-за ареста рынок не может привлекать кредитное финансирование, остановлено строительство новых павильонов, а кредиторская задолженность предприятия достигла около 50 млн грн.

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Отдельно он обратил внимание на требование прокурора САП увеличить установленный для него залог почти в четыре раза – до около 20 млн грн. По словам Цвигуна, это более 60 лет его официального дохода.

Директор "Столичного" подчеркивает, что не просит бизнес-омбудсмена вмешиваться в судебный процесс или определять виновных. По его словам, речь идет об оценке ситуации с точки зрения возможного непропорционального давления государства на бизнес.

Рынок "Столичный" является одним из крупнейших оптовых рынков сельскохозяйственной продукции в Украине. Через него работают фермеры, перевозчики, предприниматели и поставщики продукции для Киева и Киевской области.

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