ВСУ 'проредили' теневой флот РФ: Мадяр сообщил, сколько судов было поражено за 2 суток

Пострадали 21 судно, в том числе танкеры, сухогруз и паром.

Силы беспилотных систем ВС Украины в течение двух суток поразили 19 танкеров с топливом, которые находятся под международными санкциями. Об этом сообщил в Facebook командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Он отметил, что речь идет о судах теневого флота России.

"Птицы СБС поразили +9 танкеров теневого флота РФ за ночь 8 июля в Азовском море. За 72 часа было поражено 21 судно: 19 танкеров теневого флота, 1 сухогруз и 1 паром в Керчи", – сообщил Мадяр.

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По его словам, действовали пилоты батальона "Кайрос", входящего в состав 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра", 413-го отдельного полка СБС "Рейд" и 1-го отдельного центра СБС.

Командующий СБС также рассказал, что в течение ночи в оккупированном Крыму и на южной части, захваченной врагом, были поражены 53 военные цели.

Он отметил, что ночью были поражены 6 электроподстанций. При этом Мадяр добавил, что с начала июля в общей сложности это – 50 энергоузлов и другие уязвимые объекты.

Россия и теневой флот

Как сообщал УНИАН, бывший глава "Роскосмоса", сенатор российского парламента Дмитрий Рогозин отмечал, что для того, чтобы защитить российские танкеры теневого флота от ареста со стороны западных стран, их нужно отправлять в рейс заминированными.

Комментируя арест российского танкера Великобританией, политик предложил заминировать такие суда и взрывать их в территориальных водах европейских стран. При этом он добавил, что взрыв заминированного танкера должен происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительном его заходе в чужой порт.

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