С октября при въезде в ЕС для граждан третьих стран действуют новые правила прохождения пограничного контроля, что на практике вылилось в страшные очереди и многочасовые ожидания для путешественников. Об этом сообщает The Sun.

Новую систему, известную под аббревиатурой EES (дословно - "система въезда-выезда") частично начали внедрять с 12 октября, а уже 10 апреля 2026 года она должна заработать полностью.

Система предусматривает автоматизацию проверки личности путешественника, чтобы уменьшить долю ручной проверки документов. Однако для этого данные путешественника уже должны быть внесены в автоматизированную систему. Поэтому при первом въезде иностранца на территорию ЕС его биометрические данные приходится вносить в систему вручную, что повлекло огромные очереди в аэропортах и наземных пунктах пропуска.

Как пишет The Sun, в соцсетях путешественники массово жалуются на очереди, ожидание в которых может достигать нескольких часов. Особенно сложная ситуация в популярных туристических странах, таких как Испания и Португалия, где есть большой поток иностранных гостей. По данным португальских СМИ, кое-где администрация аэропортов размышляет над тем, чтобы временно отказаться от новых правил на рождественские праздники, когда поток гостей особенно велик.

Международный совет аэропортов (ACI), базирующийся в Брюсселе, призвал к срочному пересмотру новых правил въезда в ЕС. Там констатировали, что из-за сбора биометрических данных граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенскую зону, среднее время прохождения пограничного контроля в аэропортах увеличилось на 70%. По данным ACI, особенно критической ситуация является в аэропортах Франции, Германии, Греции, Исландии, Италии, Португалии и Испании.

Кроме того выяснилось, что сама автоматизированная система EES уязвима к многочисленным внешним факторам, таким как перебои с электроснабжением.

Генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец отметил, что путешественники уже сейчас сталкиваются со значительным дискомфортом, хотя пока правила требуют вносить в автоматизированную систему данные только каждого десятого иностранца. Когда же с 9 января регистрировать в системе надо будет уже каждого третьего путешественника, ситуация обострится еще больше. Янковец предупредил, что если эти проблемы не будут решены, это может повлечь даже серьезные угрозы безопасности.

"EES не может быть только хаосом для путешественников и беспорядком в наших аэропортах. Если текущие операционные проблемы не удастся решить, а систему стабилизировать до начала января, нам понадобятся быстрые действия от Европейской Комиссии и государств-членов Шенгенской зоны, чтобы обеспечить дополнительную гибкость в ее развертывании", - заявил он.

Новая система въезда в ЕС: что нужно знать

Как писал УНИАН, с 12 октября в ЕС начали внедрять новую систему контроля въезда и выезда EES, которая заменит традиционные штампы в паспортах электронной фиксацией данных. Систему внедряют для усиления безопасности и борьбы с нелегальной миграцией; полностью она должна заработать в течение полугода.

Все граждане стран, не входящих в ЕС, в том числе и украинцы, при пересечении границы будут проходить биометрическую регистрацию: сдавать отпечатки пальцев (кроме детей до 12 лет), фотографироваться и сканировать загранпаспорт, соглашаясь на обработку персональных данных.

Отдельно ЕС готовит запуск системы ETIAS - электронного разрешения на въезд для граждан безвизовых стран, который будет стоить 7 евро и будет действовать три года. Она заработает не раньше следующего года, поэтому пока украинцам не нужно регистрироваться или платить за въезд. В то же время ни EES, ни ETIAS не касаются украинцев с временной защитой в ЕС - им достаточно предъявить документ, подтверждающий этот статус.

