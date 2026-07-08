В Киеве на фоне постоянных тревог упали два российских дрона: есть пострадавшие

Двое раненых были госпитализированы.

Сегодня, 8 июля, в Киеве постоянно объявляют воздушную тревогу в связи с угрозой атак со стороны российских оккупантов. Во время одной из них в обеденное время в Деснянском районе столицы зафиксировано падение российского дрона. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В частности, как сообщил Кличко, примерно в 12:00 в Деснянском районе Киева, по предварительной информации, вражеский дрон упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.

На место падения выехали экстренные службы. Позже мэр уточнил детали падения российского дрона:

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"Двое пострадавших в Деснянском районе, где вражеский БПЛА упал рядом с газораспределительной станцией. Обоих раненых медики госпитализировали".

Обновлено в 13:47. Мэр обнародовал обновленную информацию о российской атаке, согласно которой зафиксировано падение еще одного дрона.

"В Деснянском районе вражеский БПЛА упал также на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком", – отметил мэр.

Кличко сообщил, что экстренные службы направляются к месту падения дрона.

Обновлено в 13:57. Как сообщил мэр Кличко, медики госпитализировали уже четырех пострадавших в результате падения вражеского БПЛА в Деснянском районе.

Также после ночной атаки на столицу во время тушения пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Удар по Киеву - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июля российские захватчики совершили очередную воздушную атаку. После ракетных ударов в Деснянском и Святошинском районах столицы произошли пожары.

Известно, что в результате атаки погибла женщина. Из-за вражеского обстрела Киева в одном из депо повреждены 42 вагона PESA.

Отмечалось, что была оперативно создана рабочая группа из специалистов всех столичных депо. Подвижной состав восстановят ориентировочно в течение недели.

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